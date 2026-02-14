Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
'Mi sto congelando' su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev – Il video

14 Febbraio 2026 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2026 Mi sto congelando su Camera con Vista su La7 L'anticipazione di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 la Domenica alle 09.40 e in replica lunedì in terza serata. Le olimpiadi, il dietro le quinte con il Presidente Mattarella e le campionesse Arianna Fontana, Federica Brignone, Voetter e Oberhofer, Sofia Goggia. Il vertice in Belgio e il motore tedesco-italiano, Salvini, Calenda e i vannacciani e tanto altro nella nuova puntata, non mancherà l'iconico ballo della settimana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

