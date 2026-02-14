Fu trasferito nel centro migranti in Albania, ora il governo lo deve risarcire: la prima condanna per il Viminale

La sentenza del tribunale di Roma rischia di riaccendere lo scontro tra esecutivo e magistratura. La sentenza che ha deciso di risarcire un 50enne, che viveva in Italia da 19 anni

Il tribunale di Roma ha condannato il ministero dell’Interno a risarcire un migrante trasferito illegittimamente da un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) italiano alla struttura fatta costruire a Gjader, in Albania, dal governo Meloni. È la prima volta, scrive Repubblica, che il Viminale è costretto a risarcire uno dei migranti trasferiti nel centro per i rimpatri situato fuori dai confini nazionali. La vicenda, inoltre, rischia di riaprire lo scontro fra governo e magistrati, già in piena campagna elettorale per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.

Il trasferimento in Albania

Il 10 aprile scorso, il migrante in questione – un algerino di 50 anni e in quel momento trattenuto al Cpr di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) – viene trasferito. All’uomo viene comunicato che la sua destinazione è il Cpr di Brindisi, ma in realtà viene portato in Albania. Soltanto 48 ore dopo il suo arrivo, il 50enne scopre dove si trova realmente. L’uomo, che vive in Italia da 19 anni, ha una compagna italiana e due figli minorenni, che però non riesce più a vedere.

Il risarcimento

A quel punto, come molti altri migranti, presenta una richiesta di asilo. Il ricorso presentato dal suo legale, Gennaro Santoro, viene accolto dai giudici, che ne dispongono la liberazione. Per quella vicenda ora il ministero dell’Interno è stato condannato a un risarcimento di 700 euro per il mese trascorso illegittimamente nel cdr di Gjader, in Albania.

Foto di copertina: EPA/Malton Dibra | La polizia sorveglia l’ingresso del cpr di Gjader, in Albania