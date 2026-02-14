La febbre per il curling prende anche le nonnine del panificio di Altamura, il siparietto con pentolone e ramazze – Il video
«Gli effetti dopo una settimana a vedere le Olimpiadi invernali», recita la didascalia al post originalissimo sfornato per l'antico forno altamurano firmato Baco comunicazione
La febbre finora tutta social per il curling non ha risparmiato neanche le nonnine del Forno Santa Caterina di Altamura. Le testimonial dello storico panificio nella capitale del pane si sono cimentate anche loro nell’arte della ramazza. Nel loro caso con un pentolone.
L’idea originalissima è solo l’ultimo post di una serie di simpatici siparietti, in cui le due anziane sono protagoniste. A volte anche con personaggi famosi, come il recente incontro niente di meno che con Carlo Cracco.