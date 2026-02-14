Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
SPORTBariCurlingOlimpiadi 2026PugliaSocial mediaVideo

La febbre per il curling prende anche le nonnine del panificio di Altamura, il siparietto con pentolone e ramazze – Il video

14 Febbraio 2026 - 11:17 Giulia Norvegno
embed
«Gli effetti dopo una settimana a vedere le Olimpiadi invernali», recita la didascalia al post originalissimo sfornato per l'antico forno altamurano firmato Baco comunicazione

La febbre finora tutta social per il curling non ha risparmiato neanche le nonnine del Forno Santa Caterina di Altamura. Le testimonial dello storico panificio nella capitale del pane si sono cimentate anche loro nell’arte della ramazza. Nel loro caso con un pentolone.

L’idea originalissima è solo l’ultimo post di una serie di simpatici siparietti, in cui le due anziane sono protagoniste. A volte anche con personaggi famosi, come il recente incontro niente di meno che con Carlo Cracco.

Articoli di SPORT più letti
1.

Olimpiadi, perché per il New York Times l’Italia è prima nel medagliere. Cosa dice il regolamento e che peso hanno gli ori

2.

Sofia Goggia delusa e avvelenata, la caduta prima del trionfo di Brignone e il commento: «Ero davanti 7 decimi»

3.

Olimpiadi di Milano Cortina: ecco come Passler è risultata positiva all’antidoping. Tutta colpa di un cucchiaino di Nutella

4.

Spariti i genitali dell’Uomo Vitruviano, la “censura” della Rai per le Olimpiadi: il caso sul disegno di Leonardo – Il video

5.

Olimpiadi, Michela Moioli conquista il bronzo nello snowboard cross: la rimonta dall’ultimo posto – Gli italiani in gara venerdì 13 febbraio