Ancora sabotaggi sulle linee dell’Alta velocità, treni in ritardo fino a 90 minuti. Salvini: «Odiosi atti criminali, nessuno minimizzi»

Segnalati due atti dolosi sulla Roma-Napoli e sulla Roma-Firenze. In corso di accertamento un terzo episodio vicino a Viterbo

La circolazione dei treni sulle linee Av Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata da questa mattina. E il motivo, spiega Ferrovie dello Stato in una nota, è in due atti dolosi. Sulla Roma-Napoli, la sala operativa di Rfi ha segnalato un’anomalia fra Salone e Labico. I tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura degli stessi. Mentre sulla Roma-Firenze, per un altro atto doloso fra Tiburtina e Settebagni, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni. È in corso di accertamento un terzo episodio fra Capena e Gallese, sulla linea Av Roma-Firenze.

Salvini: «Odiosi atti criminali»

Sono in corso i rilievi dell’autorità giudiziaria per accertare quanto accaduto. Solo al termine dei rilievi, sarà possibile effettuare l’intervento dei tecnici di Rfi per il ripristino completo dell’infrastruttura. «Odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l’Italia. È stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone», commenta il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Lo scorso 7 febbraio, all’indomani dell’apertura delle Olimpiadi, la circolazione dei treni era stata sospesa in seguito a un atto doloso vicino alla stazione di Bologna, rivendicato poi da un gruppo di antagonisti anarchici.

Ritardi fino a 90 minuti

Arrivano a toccare i novanta minuti i ritardi registrati sulle linee ferroviarie dell’alta velocita per gli atti dolosi segnalati nella mattinata di oggi, sabato 14 febbraio. Sul tabellone degli arrivi della stazione Termini di Roma, un Frecciarossa in arrivo da Milano segna un ritardo di un’ora e mezza. Viaggiano con un ritardo attorno a un’ora altri sei convogli, con un treno proveniente da Napoli e uno da Mantova serviti dalle diverse società. Molti i treni con ritardi di 20-30 minuti.

Foto copertina: EPA/Daniel Dal Zennaro | Il vicepremier Matteo Salvini a Cortina d’Ampezzo per seguire le Olimpiadi invernali