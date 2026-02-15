La bimba strappata dalla mano della madre, la reazione del padre e la raffica di pugni: le immagini del tentato rapimento al supermercato – Il video
La scena dura appena 20 secondi di puro terrore per i due genitori della bambina di un anno e mezzo vittima di un tentato rapimento a Bergamo. Le immagini delle telecamere acquisite dalla polizia documentano l’intera scena. Come riporta il Corriere della Sera, sabato intorno alle 13, mentre una famiglia stava uscendo dall’Esselunga di via Corridoni a Bergamo, un uomo, un romeno di 47 anni, senza fissa dimora, ha intercettato il gruppo dalla porta d’ingresso e ha afferrato per la gamba destra la bambina di un anno e mezzo che camminava tenuta per mano dalla madre. L’uomo ha tentato di trascinare la piccola verso l’interno del supermercato, facendo cadere a terra la donna che non ha mai mollato la presa sulla figlia.
Come hanno reagito i genitori e l’intervento della guardia giurata
Il padre ha immediatamente abbandonato il carrello della spesa e ha colpito con dei pugni alla schiena il 47enne, facendolo cadere a terra. Subito dopo sono intervenuti la guardia giurata della Rondaservice, che si trovava all’ingresso del supermercato, e alcuni clienti, immobilizzando l’aggressore fino all’arrivo della volante. La bambina è rimasta con la madre ma è stata portata all’ospedale Papa Giovanni con un femore rotto. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere su disposizione della pm di turno Giulia Angeleri, che nei prossimi giorni chiederà la convalida per tentato sequestro di persona aggravato dall’età della vittima e lesioni aggravate.
L’indagine su identità e movente
La Squadra mobile della Questura sta lavorando per ricostruire diversi elementi ancora oscuri. Non risulta che il 47enne conoscesse la famiglia, entrambi i genitori sono italiani, né che frequentasse abitualmente la zona dell’Esselunga. L’uomo non ha precedenti penali né di polizia e non risultano patologie psichiatriche certificate, anche se sono attesi approfondimenti su questo fronte. Da accertare anche da quanto tempo si trovasse a Bergamo: sembra che girovagasse per l’Italia già da tempo.