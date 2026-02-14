Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
ATTUALITÀArrestiBambiniBergamoInchiesteLombardiaSequestri di personaSupermercati

Tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo al supermercato e le rompe una gamba: arrestato

14 Febbraio 2026 - 22:31 Ugo Milano
embed
zoe trinchero omicidio nizza monferrato indagini
zoe trinchero omicidio nizza monferrato indagini
Il tentato sequestro all'ora di pranzo a Bergamo: decisiva la pronta reazione dei genitori

Un uomo di 37 anni, un rumeno senza fissa dimora, è stato arrestato oggi dalla polizia dopo aver tentato di rapire una bimba di un anno e mezzo all’ingresso di un supermercato. I fatti sono avvenuti attorno alle 13 di oggi a Bergamo, all’ingresso di un punto Esselunga. La piccola, secondo quanto ricostruito, stava entrando con la mamma nel supermercato, col papà a breve distanza. A un certo punto il 37enne si sarebbe scagliato con violenza contro la bimba, afferrandola per le gambe e cercando di trascinarla via con sé. La pronta reazione dei genitori ha evitato che il sequestro andasse in porto. La madre ha tirato a sé la piccola e chiamato subito aiuto. Il padre è intervenuto per bloccare l’aggressore, presto aiutato anche da alcuni passanti e poi dagli addetti alla vigilanza del supermercato, che hanno immobilizzato l’uomo fino all’arrivo della polizia.

L’arresto e i controlli sulla piccola

Una volta arrivata la volante il 37enne è stato portato in questura. Gli accertamenti effettuati, anche grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti. L’uomo è stato arrestato per sequestro di persona aggravato, in quanto commesso ai danni di minore degli anni quattordici, nonché per lesioni personali aggravate, ed è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia in carcere in attesa di convalida. Portata in ospedale, la piccola di un anno e mezzo è stata sottoposta agli accertamenti del caso, che hanno evidenziato una frattura del femore, provocata dalla violenza con cui l’uomo ha cercato di afferrarla.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il Vaticano contro i Cavalieri di Malta: «Vogliono affittare gli spazi dell’ambulatorio dei poveri»

2.

L’espianto, l’errore, il trapianto: tutta la storia del bambino dal cuore bruciato

3.

Il bimbo con il cuore danneggiato è al primo posto della lista dei trapianti. Il ministero: «Cerchiamo donatori anche all’estero»

4.

Frosinone, bimba di due anni azzannata dal pitbull di famiglia: il padre la salva e uccide il cane a coltellate

5.

I sei hacker ventenni che hanno usato le email di polizia e carabinieri

leggi anche
scuola oberdan monteverde
ATTUALITÀ

Roma, il tentato rapimento di una bimba di 3 anni davanti a una scuola di Monteverde

Di Alba Romano
tentato rapimento scuola roma finta baby sitter
ATTUALITÀ

Si finge baby sitter e cerca di prendere una bimba a scuola: sventato un rapimento a Roma

Di Alba Romano
pioltello caduto ottavo piano carabinieri
ATTUALITÀ

Abbraccia la bambina fuori da scuola e la porta via, ma è uno sconosciuto. La scena davanti agli occhi della madre: «Gliel’ho strappata dalle braccia»

Di Ugo Milano