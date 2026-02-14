Tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo al supermercato e le rompe una gamba: arrestato

Il tentato sequestro all'ora di pranzo a Bergamo: decisiva la pronta reazione dei genitori

Un uomo di 37 anni, un rumeno senza fissa dimora, è stato arrestato oggi dalla polizia dopo aver tentato di rapire una bimba di un anno e mezzo all’ingresso di un supermercato. I fatti sono avvenuti attorno alle 13 di oggi a Bergamo, all’ingresso di un punto Esselunga. La piccola, secondo quanto ricostruito, stava entrando con la mamma nel supermercato, col papà a breve distanza. A un certo punto il 37enne si sarebbe scagliato con violenza contro la bimba, afferrandola per le gambe e cercando di trascinarla via con sé. La pronta reazione dei genitori ha evitato che il sequestro andasse in porto. La madre ha tirato a sé la piccola e chiamato subito aiuto. Il padre è intervenuto per bloccare l’aggressore, presto aiutato anche da alcuni passanti e poi dagli addetti alla vigilanza del supermercato, che hanno immobilizzato l’uomo fino all’arrivo della polizia.

L’arresto e i controlli sulla piccola

Una volta arrivata la volante il 37enne è stato portato in questura. Gli accertamenti effettuati, anche grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti. L’uomo è stato arrestato per sequestro di persona aggravato, in quanto commesso ai danni di minore degli anni quattordici, nonché per lesioni personali aggravate, ed è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia in carcere in attesa di convalida. Portata in ospedale, la piccola di un anno e mezzo è stata sottoposta agli accertamenti del caso, che hanno evidenziato una frattura del femore, provocata dalla violenza con cui l’uomo ha cercato di afferrarla.