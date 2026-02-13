Si finge baby sitter e cerca di prendere una bimba a scuola: sventato un rapimento a Roma

Allertato il 112, polizia al lavoro per rintracciare la donna

Si è presentata in una scuola dell’infanzia nel quartiere Monteverde, a Roma, dicendo al personale scolastico di essere una baby sitter e di dover prendere una bambina di 3 anni. Gli insegnanti, insospettiti, hanno chiamato i genitori della bimba, che hanno spiegato di non aver incaricato nessuno di prendere la figlia a scuola. Così è stato sventato un rapimento nella mattinata di mercoledì 11 febbraio.

La chiamata al 112

Dopo la chiamata del personale ai genitori della bimba, è scattato l’allarme al 112, ma la donna nel frattempo si era già allontanata. I genitori della bambina di 3 anni hanno presentato denuncia, mentre la polizia ha avviato le indagini per risalire all’identità della donna. Secondo quanto si apprende, i dirigenti scolastici sono stati sensibilizzati a prestare particolare attenzione alle deleghe per prendere gli alunni.

Foto copertina: Dreamstime