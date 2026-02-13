Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
ATTUALITÀBambiniScuolaSequestri di persona

Si finge baby sitter e cerca di prendere una bimba a scuola: sventato un rapimento a Roma

13 Febbraio 2026 - 16:54 Alba Romano
embed
tentato rapimento scuola roma finta baby sitter
tentato rapimento scuola roma finta baby sitter
Allertato il 112, polizia al lavoro per rintracciare la donna

Si è presentata in una scuola dell’infanzia nel quartiere Monteverde, a Roma, dicendo al personale scolastico di essere una baby sitter e di dover prendere una bambina di 3 anni. Gli insegnanti, insospettiti, hanno chiamato i genitori della bimba, che hanno spiegato di non aver incaricato nessuno di prendere la figlia a scuola. Così è stato sventato un rapimento nella mattinata di mercoledì 11 febbraio.

La chiamata al 112

Dopo la chiamata del personale ai genitori della bimba, è scattato l’allarme al 112, ma la donna nel frattempo si era già allontanata. I genitori della bambina di 3 anni hanno presentato denuncia, mentre la polizia ha avviato le indagini per risalire all’identità della donna. Secondo quanto si apprende, i dirigenti scolastici sono stati sensibilizzati a prestare particolare attenzione alle deleghe per prendere gli alunni.

Foto copertina: Dreamstime

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Lecce, butta per sbaglio venti lingotti d’oro da 120mila euro nella spazzatura: l’incubo di un 57enne e la corsa per ritrovarli

2.

L’amica italiana di Jeffrey Epstein scelta da Paolo Sorrentino per interpretare in “LORO” la parte di una olgettina di Silvio Berlusconi

3.

Compra funghi al supermercato, dentro c’è una blatta: «Il barattolo era sigillato». Scatta la denuncia

4.

Garlasco e la storia del biglietto anonimo al cimitero: «Ad uccidere Chiara è stato Marco»

5.

Ranucci risponde a Giletti: «Mi attacca perché Report fa ascolti. Mai vista una Rai così»

leggi anche
fbi foto sospettato caso Nancy Guthrie
ESTERI

Nancy Guthrie, l’Fbi diffonde le prime foto del rapitore. L’appello della conduttrice Nbc: «È ancora viva, ridatecela»

Di Ugo Milano
madre-giornalista-rapita
ESTERI

Rapita la madre della conduttrice Nbc, l’appello di Savannah Guthrie: «Dobbiamo essere certi che sia viva» – Il video

Di Alba Romano
baby-gang-halloween-moncalieri
ATTUALITÀ

La baby gang che ha torturato un 15enne a Moncalieri a giudizio

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Scomparsa di Daniela Ruggi, suoi i resti trovati in un rudere: l’esito del Dna

Di Ygnazia Cigna