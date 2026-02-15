Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
Addio all’«arco degli innamorati» nel Salento, il crollo nella notte di San Valentino: com’è ridotto adesso – Foto

15 Febbraio 2026 - 10:41 Giulia Norvegno
Arco innamorati di Melendugno
Arco innamorati di Melendugno
Non ha retto al maltempo uno dei luoghi più iconici della costa pugliese dopo giorni di maltempo

L’arco dei faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno, conosciuto come Arco dell’Amore, si è sbriciolato completamente in mare. Il crollo è stato provocato dalle violente mareggiate e dalle piogge che hanno colpito la costa salentina negli ultimi giorni, con l’ultima ondata nella serata di ieri. Si tratta del danno più rilevante causato dall’erosione costiera al paesaggio del Salento.

L’arco dei faraglioni di Sant’Andrea era uno dei tratti più fotografati e riconoscibili dell’intera costa pugliese, scelto anche dalla Wind come location per uno dei suoi primi spot pubblicitari. Il sindaco Maurizio Cisternino ha commentato la perdita con amarezza: «È un colpo al cuore durissimo. Sparisce uno dei tratti turistici più famosi della nostra costa e dell’Italia intera».

Foto da Corrieresalentino.it | Come si presenta oggi l’arco dei faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno
