Board of Piece, Tajani: "Siamo stati invitati come osservatori, ma non siamo membri" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2026 "Siamo stati invitati questa riunione come osservatore. Non potremmo prendervi parte come membri, perché lo statuto del Board of Peace è in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione, ma abbiamo ritenuto opportuno esserci. Siamo uno dei Paesi occidentali che ha fatto di più per Gaza. Martedì ci sarà un dibattito in Parlamento e spiegheremo perché andiamo" così il ministro Tajani, nella conferenza stampa congiunta con la minisra canadese Anand alla Farnesina, dopo l'incontro bilaterale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev