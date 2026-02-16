Giovanni Storti spiega il suo No al Referendum: «Estraiamo a sorte gli attori per il nuovo film» – Il video

L'ironia del membro storico del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo diventa virale sui social. E riceve anche un commento dal ministro della Difesa Crosetto

Giovanni Storti, membro storico del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, spiega con ironia il suo no al Referendum che deve confermare la riforma della Giustizia disegnata dal ministro Nordio. Secondo la riforma al posto dell’attuale Csm nascerebbero un’Alta corte e due consigli superiori della magistratura, uno per la giudicante e uno per la requirente, con membri estratti a sorte: un terzo tra professori ordinari in materie giuridiche indicati dall’esecutivo e due terzi tra magistrati giudicanti e requirenti. Storti, a titolo puramente personale, parla di un film in arrivo per il trio, ora intento a scegliere il cast. «Perché scegliere gli attori? Ma estraiamoli a sorte tra le migliaia che ci sono in Italia! Ma vi sembra sensato? Questa è la proposta del governo per la nuova riforma della giustizia», ha spiegato in sintesi l’attore.

Il video è diventato virale sui social ed è stato condiviso anche dal Comitato per il no al Referendum. Tante le condivisioni e i commenti, anche critici. Tra questi quelle del ministro della Difesa Guido Crosetto: «Ogni giorno si toccano nuovi livelli….»