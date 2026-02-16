Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
Addio a Robert Duvall, star de “Il Padrino” e “Apocalypse Now”. Aveva 95 anni

16 Febbraio 2026 - 19:32 Stefania Carboni
La famiglia: «Onoratelo guardandovi un bel film e girando in auto per la campagna»

Robert Duvall, l’attore premio Oscar, che ha recitato ne “Il Padrino”, “Apocalypse Now” e tante altre celebri pellicole si è spento “serenamente” a 95 anni, domenica nella sua casa di Middleburg, in Virginia. A riferirlo ai media la sua agenzia di pubbliche relazioni a nome della moglie Luciana. Duvall nel corso della sua carriera ha vinto un Premio Oscar per l’interpretazione in Tender Mercies – Un tenero ringraziamento (1983) e ha ricevuto altre sei candidature per Il padrino (1972), Apocalypse Now (1979), Il grande Santini (1980), L’apostolo (1997), A Civil Action (1998) e The Judge (2014). Alle spalle ha anche quattro Golden Globe, due Emmy, uno Screen Actors Guild Award ed un BAFTA.

«Onoratelo guardandovi un bel film e girando in auto per la campagna»

Non ci sarà alcuna cerimonia ufficiale, si legge nel comunicato. Ma «la famiglia incoraggia coloro che desiderano onorare la sua memoria a farlo in un modo che rifletta la vita da lui vissuta, guardando un bel film, raccontando una bella storia a tavola con gli amici o facendo un giro in auto in campagna per apprezzare la bellezza del mondo».

