Addio a Robert Duvall, star de “Il Padrino” e “Apocalypse Now”. Aveva 95 anni

La famiglia: «Onoratelo guardandovi un bel film e girando in auto per la campagna»

Robert Duvall, l’attore premio Oscar, che ha recitato ne “Il Padrino”, “Apocalypse Now” e tante altre celebri pellicole si è spento “serenamente” a 95 anni, domenica nella sua casa di Middleburg, in Virginia. A riferirlo ai media la sua agenzia di pubbliche relazioni a nome della moglie Luciana. Duvall nel corso della sua carriera ha vinto un Premio Oscar per l’interpretazione in Tender Mercies – Un tenero ringraziamento (1983) e ha ricevuto altre sei candidature per Il padrino (1972), Apocalypse Now (1979), Il grande Santini (1980), L’apostolo (1997), A Civil Action (1998) e The Judge (2014). Alle spalle ha anche quattro Golden Globe, due Emmy, uno Screen Actors Guild Award ed un BAFTA.

Non ci sarà alcuna cerimonia ufficiale, si legge nel comunicato. Ma «la famiglia incoraggia coloro che desiderano onorare la sua memoria a farlo in un modo che rifletta la vita da lui vissuta, guardando un bel film, raccontando una bella storia a tavola con gli amici o facendo un giro in auto in campagna per apprezzare la bellezza del mondo».