Achille Lauro per le Olimpiadi all’Arena di Verona: cosa canterà durante la cerimonia di chiusura dei Giochi

Sarà Achille Lauro a chiudere le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il cantante romano si esibirà in uno spettacolo sul palco dell’Arena di Verona, dove il 22 febbraio si terrà la cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali. Il cantante di Rolls Royce, che è nato proprio nella cittadina veneta di Romeo e Giulietta, è già stato tedoforo durante il viaggio della Fiamma olimpica.

La cerimonia «Beauty in Action»

Intitolata «Beauty in Action», fanno sapere gli organizzatori, la cerimonia di chiusura è stata pensata come momento simbolico in cui Milano Cortina diventa memoria collettiva: «Un saluto al mondo, una celebrazione degli atleti, dei valori Olimpici e dell’eredità culturale che l’Italia vuole lasciare. Un appuntamento che unirà spettacolo, emozione e visione, destinato a restare nella storia e nel quale la musica si afferma come linguaggio universale, capace di celebrare insieme unità e diversità e di trasformare l’evento in un’esperienza realmente condivisa».

La co-conduzione a Sanremo

Pochi giorni dopo la cerimonia di chiusura dei Giochi a Verona, Achille Lauro farà da co-conduttore nella seconda serata del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio. «Tornare a Sanremo è sempre una grande emozione, e poi con Carlo, dopo lo splendido festival dell’anno scorso con Incoscienti Giovani, non potevo chiedere di meglio. Le ultime esperienze in tv sono andate molto bene. E poi Carlo è maestro, io sarò un passo indietro», ha commentato il cantante.

Foto copertina: ANSA | Achille Lauro durante il concerto di Capodanno nello stadio Biagio Pirina di Arzachena, 1 gennaio 2026