Fabio Salandri condannato per tentato omicidio. Dal video di Achille Lauro «Amico del Quore» alla sparatoria

L'uomo era già stato condannato in primo grado per aver gambizzato Marco Canali assieme al cugino Marco Antoniucci. La partecipazione alla clip del cantante romano (che nulla c'entra con le sue vicende criminali)

Fabio Salandri è stato condannato a 13 anni e tre mesi di carcere dalla Corte d’Appello di Roma per tentato omicidio. La pena è stata ridotta di tre mesi rispetto alla sentenza di primo grado. Il caso riguarda un’aggressione avvenuta nel febbraio 2023, quando Salandri e il cugino Marco Antoniucci, la cui condanna è scesa da 15 a 13 anni, hanno fatto irruzione nell’appartamento di Marco Canali nel quartiere Tufello a Roma, sparandogli numerosi colpi alle gambe e colpendolo alle arterie femorali, «sedi vascolari vitali», come riportato nell’imputazione. I due sono stati arrestati nel giugno dello stesso anno con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi.

Il video con Achille Lauro

Salandri è un ex pugile, che nel 2014 fu a sua volta vittima di un’aggressione nella stessa zona del tentato omicidio, è noto ai fan di Achille Lauro per essere stato protagonista nel 2016 del video di «Amico del Quore», brano di Achille Lauro. L’artista, che è del tutto estraneo ai fatti criminali in questione, aveva voluto includere il volto di Salandri nel video per sottolineare il loro legame personale.

L’avvocato: «Valuteremo il ricorso in Cassazione»

La sentenza conferma la gravità della condotta dei due uomini e l’intento di colpire Canali, ritenuto uno dei pusher più attivi della zona. L’avvocato dei di Salandri, Emilio Losso, ha commentato all’Adnkronos: «Attendiamo di leggere le motivazioni e valuteremo ricorso in Cassazione».