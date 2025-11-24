Fabio Salandri condannato per tentato omicidio. Dal video di Achille Lauro «Amico del Quore» alla sparatoria
Fabio Salandri è stato condannato a 13 anni e tre mesi di carcere dalla Corte d’Appello di Roma per tentato omicidio. La pena è stata ridotta di tre mesi rispetto alla sentenza di primo grado. Il caso riguarda un’aggressione avvenuta nel febbraio 2023, quando Salandri e il cugino Marco Antoniucci, la cui condanna è scesa da 15 a 13 anni, hanno fatto irruzione nell’appartamento di Marco Canali nel quartiere Tufello a Roma, sparandogli numerosi colpi alle gambe e colpendolo alle arterie femorali, «sedi vascolari vitali», come riportato nell’imputazione. I due sono stati arrestati nel giugno dello stesso anno con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi.
Il video con Achille Lauro
Salandri è un ex pugile, che nel 2014 fu a sua volta vittima di un’aggressione nella stessa zona del tentato omicidio, è noto ai fan di Achille Lauro per essere stato protagonista nel 2016 del video di «Amico del Quore», brano di Achille Lauro. L’artista, che è del tutto estraneo ai fatti criminali in questione, aveva voluto includere il volto di Salandri nel video per sottolineare il loro legame personale.
L’avvocato: «Valuteremo il ricorso in Cassazione»
La sentenza conferma la gravità della condotta dei due uomini e l’intento di colpire Canali, ritenuto uno dei pusher più attivi della zona. L’avvocato dei di Salandri, Emilio Losso, ha commentato all’Adnkronos: «Attendiamo di leggere le motivazioni e valuteremo ricorso in Cassazione».