La proprietaria del teatro Sannazaro in lacrime, chi è l’attrice Lara Sansone: il ruolo in “Un posto al sole” e la stagione sold out saltata

È stata travolta dallo sconforto la proprietaria del teatro Sannazzaro, devastato dall'incendio scoppiato all'alba. L'incoraggiamento agli attori della compagnia e il messaggio di speranza per il futuro

È scoppiata in lacrime Lara Sansone dopo aver scoperto l’entità dei danni al suo teatro Sannazaro. L’incendio che ha colpito l’edificio all’alba di oggi a Napoli ha provocato il crollo della cupola, che ha colpito la platea. Alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo e trasportate in ospedale, ma nessuna risulta in pericolo di vita.

Chi è Lara Sansone

Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro, nipote di Luisa Conte, storica prima donna di Eduardo De Filippo. 48 anni, nota anche per il ruolo di Bice Cerruti in Un posto al Sole, è l’unica donna imprenditrice teatrale a Napoli. Nel 1994, alla morte della nonna, ha rilevato il Sannazaro portandone avanti la tradizione insieme al marito Sasà Vanorio. «Studiavo a Londra per l’università ma dopo la morte di nonna ho dovuto aiutare mamma a portare avanti il teatro», ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. «C’era chi non si fidava che saremmo riuscite a pagare. Ma ce l’abbiamo fatta».

La storia del teatro Sannazaro: dal Cafè Chantant alla stagione sold out

Sotto la guida di Sansone il Sannazaro è diventato negli anni un punto di riferimento culturale per la città, con una programmazione che mescola tradizione napoletana e produzioni contemporanee, dalla riscoperta del Cafè Chantant ai revival di opere classiche. La stagione in corso era interamente sold out, con spettacoli previsti già per il prossimo fine settimana.

La compagnia del Sannazaro: «Lara ci dà la forza, ripartiremo»

Lucio Pierri, attore della compagnia stabile del teatro, racconta che dopo il primo momento di sconforto è stata proprio Sansone a ricompattare il gruppo: «È Lara che ci sta dando la forza e ci ha detto a chiare lettere che ripartiremo più forti di prima». Sansone e il marito, ha aggiunto Pierri, al momento non se la sentono di rilasciare dichiarazioni, «ma dopo il primo attimo di scoramento hanno subito reagito». «Questo non è solo un teatro, questo è un simbolo di Napoli e noi ritorneremo».