Napoli, incendio al teatro Sannazaro: crolla la cupola sulla platea. Paura tra i residenti della zona – Le foto

Il rogo è divampato all'alba: «L'aria è irrespirabile»

Un incendio devastante è scoppiato all’alba di oggi a Napoli, colpendo lo storico Teatro Sannazaro di via Chiaia. Il bilancio provvisorio è di diverse persone intossicate e danni incalcolabili alla struttura, con il crollo della cupola che ha travolto l’intera platea. Le fiamme sono divampate intorno attorno alle cinque del mattino, avvolgendo lo storico tempio della tradizione napoletana e costringendo i residenti dei palazzi vicini a barricarsi in casa o a fuggire a causa di una nube di fumo densa e irrespirabile. I vigili del Fuoco, intervenuti con diverse squadre, sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza l’intera area. Per il momento, nessuno sarebbe in pericolo di vita.



La cupola del teatro Sannazaro, interessata dal rogo divampato questa notte, secondo quanto screive l’agenzia di stampa Agi, è crollata sulla platea. Le fiamme continuano a divampare alte, complice il vento, e lambiscono la vicina chiesa di Sant’Orsola a Chiaia. Via Chiaia, zona pedonalizzata, è chiusa per un tratto a partire dal ponte di Chiaia. Continuano intanto ad arrivare mezzi dei vigili del fuoco, mentre le forze dell’ordine presidiano diversi punti per evitare il passaggio dei pedoni.

La direttrice del teatro sul posto

Sul posto è arrivata quasi subito Lara Sansone, direttrice artistica e proprietaria del teatro, nonché nipote dell’attrice Luisa Conte. Le prime notizie che filtrano dall’interno parlano di danni gravissimi alle strutture storiche e alla platea.

Le foto dell’incendio

Napoli, incendio teatro Sannazzaro

Napoli, incendio teatro Sannazzaro