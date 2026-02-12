Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
ESTERICapodannoGiovaniIncendiInchiesteInterrogatoriOmicidi colposiScontriSvizzeraVideo

Crans-Montana, i familiari delle vittime aggrediscono i Moretti – Il video

12 Febbraio 2026 - 09:26 Alba Romano
embed
aggressione moretti familiari vittime crans-montana
aggressione moretti familiari vittime crans-montana
Lo scontro prima dell'interrogatorio di Jessica. Il filmato dell'aggressione e lo scambio con la madre di una vittima

Un parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti si è verificato pochi minuti prima dell’inizio dell’interrogatorio di Jessica davanti all’aula universitaria in cui si svolge l’audizione a Sion. Gli indagati proprietari del discobar teatro della strage di Capodanno sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati. Ma la situazione è sfuggita di mano e i familiari presenti , meno di una decina, si sono avventati contro di loro.

Ieri i Moretti avevano incontrato Leila Micheloud, madre di due ragazze gravemente ferite a Capodanno nel locale dei Moretti. L’incontro si è svolto in una pausa del lungo interrogatorio dell’imprenditore francese. In apertura della sua audizione l’uomo ha voluto lanciare un messaggio: «Chiedo scusa alle famiglie, nessun genitore dovrebbe vivere questa tragedia, non penso ad altro». La trasmissione Mediaset Mattino 5 ha pubblicato alcune immagini dell’aggressione.

Ti potrebbe interessare

Lo scambio verbale

Nel parapiglia c’è anche stato un drammatico scambio verbale tra una madre e Jacques. «Siete la mafia, avete pagato 200 mila franchi ed è finita!», ha detto la donna cui il proprietario del Constellation ha replicato: «No, non c’è mafia, sono un lavoratore». E lei: «Dov’è mio figlio? Come dormite? Come mangiate? Come respirate? Mio figlio dov’è?». L’ultima replica di Moretti è stata: «Mi dispiace, mi dispiace, ci prenderemo le nostre responsabilità, siamo qui per la giustizia».

«Dicono che la colpa è di Cyanne, che la colpa è del Dj, che la colpa è del Comune, ma per niente è colpa loro, solo parole e parole, questa gente non ha il cuore, solo il cuore dei soldi», ha detto Michel Pidoux, padre di Tristan 17enne vittima del rogo del Constellation, dopo lo scontro verbale e il parapiglia tra alcuni genitori delle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana e i coniugi Moretti, prima dell’interrogatorio di Jessica. «Jacques ci ha detto che prenderà la sua colpa, ma non prende niente, solo parole. Quando va dentro (nell’aula dell’interrogatorio ndr) non parla più dice che è colpa di tutti meno che sua e di sua moglie», ha aggiunto Pidoux.

Articoli di ESTERI più letti
1.

«Ho adorato il video della tortura»: le mail di Epstein con i diplomatici del Golfo

2.

Canada, sparatoria a Tumbler Ridge: 10 morti e 27 feriti

3.

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese dall’Onu: «Parole oltraggiose contro Israele»

4.

Accusato di stupri su 89 ragazzini, lui confessa anche l’omicidio di madre e zia. Ma servono testimoni: il caso del prof in Francia

5.

Negli Epstein Files c’è anche «un ex eurodeputato italiano», poi la smentita. Chi c’è tra i sei nomi finora oscurati dalla Casa Bianca

leggi anche
moretti parla bar
ESTERI

Crans Montana, parla Jessica Moretti: «Su di noi tante bugie. Viviamo in isolamento». Interrogato il figlioccio: «Mai formato per le emergenze»

Di Ugo Milano
jacques e jessica moretti
ESTERI

«Eravate i nostri protetti e lo siete ancora», la lettera dei Moretti ai dipendenti del Constellation: «Non siamo scappati con la cassa»

Di Ugo Milano
jacques e jessica moretti
ESTERI

Crans-Montana, i Moretti vogliono far chiudere il sito sulle denunce della strage, la procura dice no. Il Comune stanzia un milione di franchi per le vittime

Di Cecilia Dardana