Crans-Montana, le immagini del Constellation dopo il rogo – Il video

BFMTV ha ottenuto le prime foto scattate all'interno della struttura devastata dopo lo spegnimento delle fiamme

Ecco come appare il locale di Crans Montana, Le Constellation poche ore dopo lo spegnimento delle fiamme che hanno causato la morte di 41 persone nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. BFMTV ha ottenuto, mercoledì 11 febbraio, le prime foto scattate all’interno della struttura devastata.

DOCUMENT BFMTV – Crans Montana: les photos du bar "le Constellation" prises par la police suisse après l'incendie pic.twitter.com/HuYLJNCIuy — BFM (@BFMTV) February 11, 2026

Diffusi gli scatti dal seminterrato, dove possiamo vedere il bar sulla sinistra, la scala che porta al piano terra sulla destra e, soprattutto, il soffitto di schiuma acustica, totalmente distrutto. Nelle immagini sono visibili i mobili rovesciati. Sullo sfondo, una porta marrone indica l’uscita di servizio (non quella di emergenza, ndr) dietro la quale sono rimaste intrappolate alcune persone.

Il chiavistello della porta di servizio (Bfmtv)

Un’altra immagine diffusa da Bfmtv è quella della serratura della porta di servizio. Diverse testimonianze confermano che questa serratura non era normalmente chiusa. Jacques e Jessica Moretti hanno dichiarato nelle loro udienze di aver dato istruzioni di non chiuderla. Ma quella sera il chiavistello rimase chiuso.

Crans Montana, oggi l’interrogatorio di Jacques Moretti

Il proprietario del “Le Constellation”, Jacques Moretti, è arrivato a Sion nel luogo dove si tiene oggi l’interrogatorio davanti alla procuratrice generale di Sion in merito all’incendio del locale di Crans Montana avvenuto la notte di Capodanno. Moretti era accompagnato dalla moglie Jessica e dai legali.