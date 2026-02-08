Va a fuoco il memoriale delle vittime di Crans-Montana

Non è ancora chiaro se l'origine sia dolosa. Sul posto la polizia scientifica

Un incendio si è sviluppato stamane a Crans-Montana all’interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel centro del paese. Lo riferisce la polizia cantonale del Vallese, precisando che le fiamme sono state prontamente spente dai vigili del fuoco e che non risultano feriti. Sulle cause del rogo è stata aperta un’inchiesta.

L’incendio scoppiato all’alba

L’incendio è scoppiato intorno alle 6.00 del mattino presso il memoriale, situato in Rue Centrale. L’orario lo ha fornito la polizia cantonale vallesana su X. Ma non sono ancora chiare le cause dell’incendio, se doloso o accidentale.

Intervention terminée – une enquête sur les causes de l'incendie a été ouverte. Informations suivront.




























