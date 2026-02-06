Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
ESTERICapodannoGiovaniIncendiInchiesteSvizzera

Crans-Montana, il responsabile della sicurezza del Comune senza brevetto antincendio: l’interrogatorio di Balet e i mancati controlli

06 Febbraio 2026 - 15:33 Cecilia Dardana
embed
gestori-constellation-
gestori-constellation-
Balet ha spiegato che tra il 2019 e il 2025 non sarebbero state effettuate ispezioni a causa di problemi legati al sistema informatico che gestiva la procedura

Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune di Crans-Montana, non sarebbe in possesso del brevetto di prevenzione antincendio. Il funzionario avrebbe soltanto certificazioni legate alla sicurezza e alla salute sul lavoro. Il dettaglio sta emergendo durante l’interrogatorio in corso a Sion, nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio del locale Constellation, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Balet è indagato dalla procura, che gli ha sequestrato il telefono cellulare. Al momento non è ancora chiaro se la certificazione antincendio di cui è sprovvisto sia obbligatoria per ricoprire il ruolo di responsabile della sicurezza pubblica, ma l’assenza del brevetto apre nuovi interrogativi sulla catena di controlli e sulle responsabilità amministrative.

La spiegazione sui mancati controlli

Nel corso dell’interrogatorio, Balet avrebbe anche fornito una spiegazione sui mancati controlli di sicurezza nella struttura. Secondo quanto riferito, tra il 2019 e il 2025 non sarebbero state effettuate ispezioni a causa di problemi legati al sistema informatico che gestiva la procedura. Un vuoto di sei anni che, sempre secondo la sua versione, sarebbe stato causato dal ritardo nell’aggiornamento del software utilizzato per archiviare e monitorare i controlli. La sostituzione del sistema informatico avrebbe rallentato l’adeguamento dei file relativi alle ispezioni, impedendo di fatto la regolare verifica delle condizioni di sicurezza del locale. Una spiegazione che ora è al vaglio degli inquirenti, chiamati a stabilire se i problemi tecnici possano giustificare l’assenza di controlli o se emergeranno responsabilità personali e istituzionali.

Articoli di ESTERI più letti
1.

In Giappone annullato il festival dei ciliegi in fiore

2.

«Abusò di me un’ora intera», parla una delle vittime di Epstein: «Avevo 16 anni»

3.

Il Washington Post licenzia in tronco l’inviata di guerra mentre è in Ucraina: «Cacciata in piena zona di guerra, sono devastata»

4.

La bimba di 10 anni rilasciata dall’Ice dopo un mese di detenzione in Texas

5.

Le 89 citazioni di Salvini negli Epstein Files: «È seduto sulle mie ginocchia ma non lo sa»

leggi anche
moretti parla bar
ESTERI

Crans Montana, parla Jessica Moretti: «Su di noi tante bugie. Viviamo in isolamento». Interrogato il figlioccio: «Mai formato per le emergenze»

Di Ugo Milano
jacques e jessica moretti
ESTERI

«Eravate i nostri protetti e lo siete ancora», la lettera dei Moretti ai dipendenti del Constellation: «Non siamo scappati con la cassa»

Di Ugo Milano
jacques e jessica moretti
ESTERI

Crans-Montana, i Moretti vogliono far chiudere il sito sulle denunce della strage, la procura dice no. Il Comune stanzia un milione di franchi per le vittime

Di Cecilia Dardana
mattarella-niguarda-feriti-crans-montana
ATTUALITÀ

Mattarella al Niguarda, la visita a sorpresa ai feriti di Crans-Montana: «Dobbiamo ridare a questi ragazzi una vita piena»

Di Ugo Milano
video incendio crans montana
ESTERI

Crans Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime nella strage di Capodanno: morto un 18enne

Di Ygnazia Cigna
crans montana indagini morti feriti
ESTERI

«Jessica Moretti non ci ha aiutati, piangeva per il bar». Il racconto di una sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana: «Sento ancora le urla»

Di Alba Romano
video incendio crans montana
ESTERI

«Ci sono i miei amici morti lì dentro», le 171 telefonate ai soccorsi la sera della strage a Crans Montana – Gli audio

Di Ugo Milano
gestori-constellation-
ATTUALITÀ

Crans Montana, salgono a 4 gli indagati per il rogo: nell’inchiesta anche l’attuale responsabile comunale della sicurezza

Di Ugo Milano
crans-montana-indagine-moretti-maserati-prestito-covid
ATTUALITÀ

«Garanzie false sulle case». Così nel 2021 Jacques e Jessica Moretti finirono (quasi) sul lastrico

Di Diego Messini