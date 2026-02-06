Crans-Montana, il responsabile della sicurezza del Comune senza brevetto antincendio: l’interrogatorio di Balet e i mancati controlli

Balet ha spiegato che tra il 2019 e il 2025 non sarebbero state effettuate ispezioni a causa di problemi legati al sistema informatico che gestiva la procedura

Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune di Crans-Montana, non sarebbe in possesso del brevetto di prevenzione antincendio. Il funzionario avrebbe soltanto certificazioni legate alla sicurezza e alla salute sul lavoro. Il dettaglio sta emergendo durante l’interrogatorio in corso a Sion, nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio del locale Constellation, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Balet è indagato dalla procura, che gli ha sequestrato il telefono cellulare. Al momento non è ancora chiaro se la certificazione antincendio di cui è sprovvisto sia obbligatoria per ricoprire il ruolo di responsabile della sicurezza pubblica, ma l’assenza del brevetto apre nuovi interrogativi sulla catena di controlli e sulle responsabilità amministrative.

La spiegazione sui mancati controlli

Nel corso dell’interrogatorio, Balet avrebbe anche fornito una spiegazione sui mancati controlli di sicurezza nella struttura. Secondo quanto riferito, tra il 2019 e il 2025 non sarebbero state effettuate ispezioni a causa di problemi legati al sistema informatico che gestiva la procedura. Un vuoto di sei anni che, sempre secondo la sua versione, sarebbe stato causato dal ritardo nell’aggiornamento del software utilizzato per archiviare e monitorare i controlli. La sostituzione del sistema informatico avrebbe rallentato l’adeguamento dei file relativi alle ispezioni, impedendo di fatto la regolare verifica delle condizioni di sicurezza del locale. Una spiegazione che ora è al vaglio degli inquirenti, chiamati a stabilire se i problemi tecnici possano giustificare l’assenza di controlli o se emergeranno responsabilità personali e istituzionali.