Mattarella al Niguarda, la visita a sorpresa ai feriti di Crans-Montana: «Dobbiamo ridare a questi ragazzi una vita piena»

02 Febbraio 2026 - 12:41 Ugo Milano
Il capo dello Stato, a Milano per la tappa inaugurale delle olimpiadi, ha parlato con familiari e medici: «Grazie per ciò che fate ogni giorno»

«Devono farcela, dobbiamo restituire ai ragazzi una vita piena». A dirlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi, lunedì 2 febbraio, si è recato a sorpresa all’ospedale Niguarda di Milano, dove sono ricoverati i ragazzi feriti nella tragedia di Crans-Montana. Il capo dello Stato ha incontrato i giovani, i loro familiari e l’équipe medica, confrontandosi a lungo con i sanitari e ringraziandoli per il lavoro svolto: «Vi ringrazio per ciò che fate ogni giorno e per quanto avete fatto e state facendo in questa circostanza».

La visita del presidente della Repubblica: «Una grande gioia»

La visita, durata circa 40 minuti, ha coinvolto anche il direttore generale dell’ospedale, Alberto Zoli, e l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. «È stata una sorpresa e una grande gioia per i genitori, visibilmente felici – ha commentato Bertolaso -. L’umanità del presidente è nota a tutti e le sue parole hanno profondamente colpito e commosso le famiglie».

Mattarella ha voluto incontrare anche alcuni ragazzi ricoverati nel centro ustioni, quelli le cui condizioni lo permettevano, informandosi con attenzione sullo stato di salute degli altri pazienti. «È stato un momento di grande valore umano e simbolico – ha concluso Bertolaso – destinato a rimanere nella storia di questo ospedale».

Foto copertina: ANSA/QUIRINALE | Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’ospedale Niguarda, Milano 2 febbraio 2026

