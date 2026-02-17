Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
ATTUALITÀCPRImmigrazioneInchiesteLazioRoma

L’altro migrante risarcito con 18 mila euro

17 Febbraio 2026 - 08:40 Alba Romano
embed
migrante risarcimento detenzione
migrante risarcimento detenzione
La condanna risale al 2023: secondo la sentenza, si trattava di «trattamenti inumani» e violazioni del diritto d'asilo

Il Viminale dovrà risarcire con 18 mila euro un migrante pakistano respinto dall’Italia in Slovenia e poi in Bosnia. La decisione della 18esima sezione civile del tribunale di Roma è della giudice Damiana Colla. Il tribunale aveva già deciso il risarcimento di 700 euro per un migrante trattenuto nel Cpr in Albania. La condanna risale al 2023: secondo la sentenza, si trattava di «trattamenti inumani» e violazioni del diritto d’asilo.

La sentenza

L’uomo era arrivato in Italia nel 2018. In Slovenia aveva firmato i documenti per l’asilo ma poi era stato rispedito in Bosnia. Il Viminale aveva affermato «la legittimità della pratica della riammissione informale dei cittadini stranieri verso lo stato membro dal quale hanno fatto ingresso, quando essi siano individuati nell’immediata prossimità spaziale e temporale dell’attraversamento irregolare della frontiera e quando ciò sia previsto da un accordo tra gli stati interessati». Il cittadino pakistano ha fatto rientro in Italia nel 2021 e ha ricevuto lo status di rifugiato. Ovvero «La più elevata forma di protezione internazionale», aveva detto Colla che aveva quindi ottenuto il risarcimento per il ritardo nell’accesso alla procedura d’asilo.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Si presenta con 19 chili di monete da cambiare, lo denunciano: la furbata scoperta in un centro commerciale a Milano

2.

L’infezione, l’emorragia, i reni: perché il bambino con il cuore bruciato non è più trapiantabile

3.

La bimba strappata dalla mano della madre, la reazione del padre e la raffica di pugni: le immagini del tentato rapimento al supermercato – Il video

4.

Beatrice trovata morta a 2 anni, uccisa da «numerosi e violenti colpi». I lividi e le bugie della madre: cosa deve chiarire l’autopsia

5.

«Ero lì, ho sparato anch’io», parla l’indagato nel giallo dei tre cacciatori morti nei Nebrodi. L’ammissione senza avvocato, poi la scena muta

leggi anche
Naufragio di Cutro
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Niente incontro a scuola sul naufragio di Cutro, perché «manca il contraddittorio»: la polemica su una scuola di Crotone

Di Ygnazia Cigna
migrante albania risarcimento viminale
POLITICA

Fu trasferito nel centro migranti in Albania, ora il governo lo deve risarcire: la prima condanna per il Viminale

Di Alba Romano
giorgia meloni blocco navale cos'è
POLITICA

Giorgia Meloni e il blocco navale: cos’è e come funzionerà

Di Alessandro D’Amato