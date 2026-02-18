Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
Autonomia, Stefani: "Bene lo schema di intesa approvato in Cdm, più competenze su tutela salute" – Il video

18 Febbraio 2026 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema d'intesa sull'autonomia differenziata che ci permetterà di ottenere maggiori competenze in materia di tutela della salute, con l'eliminazione dei silos, quindi la possibilità di investire i risparmi che vengono effettuati da regioni virtuose, ovviamente a servizio della sanità pubblica in favore dei cittadini, migliori competenze per quanto riguarda l'ammodernamento tecnologico delle nostre strutture, la possibilità di includere i fondi integrativi sanitari all'interno della spesa sanitaria" così il presidente del Veneto Stefani dopo il Cdm. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

