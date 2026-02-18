Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
Bonelli (Avs): "Ho denunciato in Aula minacce ricevute, la destra abbassi i toni" – Il video

18 Febbraio 2026
(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Ho ritenuto opportuno rendere pubbliche le minacce che ho ricevuto per dire alla destra di abbassare i toni, perché quando si accusa una parte politica. Soprattutto a Piantedosi che ha accusato Alleanza Verdi e Sinistra di essere complici delle violenze di piazza, trasformandoci in bersagli e purtroppo questo è accaduto. Minacce orribili che riguardano la mia famiglia, i miei cari, ovviamente ho tutto denunciato, ma io lancio un appello e in particolare lo lancio ai giovani. Pratichiamo la non violenza" così il deputato Bonelli di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

