Conte: Mattarella al Csm? "Dal Presidente messaggio di rigore istituzionale, si abbassino i toni" – Il video

18 Febbraio 2026 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Una una visita di alto valore simbolico, quella del Presidente, che segnala un forte rigore istituzionale. Come ha detto Mattarella, è stata la prima volta in 11 anni. Le polemiche e gli attacchi al Csm avevano superato il livello di guardia, addirittura avevano coinvolto anche il ministro Nordio, Ministro di Giustizia. C'è un invito da parte del Presidente Mattarella a rispettare l'autogoverno della magistratura e a rispettare un invito a tutte le istituzioni ad abbassare i toni. Negli ultimi giorni, si erano alzati molto i toni. Affrontiamo anche questo referendum, con serenità, esponiamo le ragioni noi del no e i sostenitori del sì, quelle del sì. Vedo tanta agitazione, dobbiamo mantenerci lucidi e soprattutto pensare a informare i cittadini" così il leader dei 5 Stele Giuseppe Conte, a margine del libro presentazione del libro "Uno strano dono. Storia di un giornalista di guerra che ha imparato a far pace con la disabilità", nella Sala Capitolare del Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

