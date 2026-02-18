Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
Mattarella interviene al Csm “Mia presenza inconsueta, è la prima volta in 11 anni” – Il video

18 Febbraio 2026 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Sono consapevole che non è consueta la mia presenza per i lavori ordinari del consiglio . Per quanto mi riguarda non si è mai verificata in undici anni. Mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare, ancora una volta, il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm. Soprattutto, la necessità e l'intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, particolarmente da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa istituzione" così il Presidente Mattarella, presiedendo una seduta ordinaria del Csm per la prima volta da quando è in carica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

