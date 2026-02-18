Meloni: "Decreto bollette avrà impatto rilevante, risparmi di oltre 5 miliardi" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Il Governo ha approvato un provvedimento molto significativo che tocca una delle priorità che ci eravamo dati all’inizio: fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese. E’ un decreto che avrà un impatto rilevante, che garantirà risparmi e benefici diretti per le famiglie e le imprese nell’ordine di oltre 5 miliardi di euro" così la premier Meloni dopo il Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev