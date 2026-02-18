Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni: "Decreto bollette avrà impatto rilevante, risparmi di oltre 5 miliardi" – Il video

18 Febbraio 2026 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Il Governo ha approvato un provvedimento molto significativo che tocca una delle priorità che ci eravamo dati all’inizio: fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese. E’ un decreto che avrà un impatto rilevante, che garantirà risparmi e benefici diretti per le famiglie e le imprese nell’ordine di oltre 5 miliardi di euro" così la premier Meloni dopo il Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sondaggi Swg, sul referendum sulla riforma della giustizia i sostenitori del No raggiungono quelli del Sì. Ma sono ancora tanti gli indecisi: tutti i dati

2.

Meloni furiosa coi giudici: «Impediscono l’espulsione di un clandestino con 23 condanne e ci chiedono pure i danni» – Il video

3.

Stefano Bandecchi a processo, il caso Unicusano: le accuse di evasione fiscale per 20 milioni di euro. L’inchiesta sulle auto di lusso con i soldi dell’università

4.

Giorgia Meloni punta 146mila euro per chiedere a 25mila italiani cosa pensano del referendum sulla giustizia. Contratto firmato con Tecnè

5.

Giovanni Storti spiega il suo No al Referendum: «Estraiamo a sorte gli attori per il nuovo film» – Il video