La lettera di Catherine Birmingham alle assistenti sociali: «I miei figli traumatizzati, si fanno del male»

Carissime Maria Luisa e Marika,

ieri mi avete chiesto perché non vi parlassi. L’ho fatto io, l’hanno fatto i miei figli, vi hanno detto che sono infelici qui, che non gli piace, il maschietto ha parlato a nome delle sue sorelle dicendo che questo posto è brutto, vi hanno detto che vogliono tornare a casa, vi hanno detto che gli mancano il loro Catherine Birmingham papà, i loro animali, i loro amici e la loro casa. Come persone nominate per rappresentare questi bambini, le loro richieste d’aiuto sono state ignorate, liquidate, non credute e purtroppo non è stata intrapresa alcuna azione in loro favore. Invece sono stati dati in dono zucchero, istruzione e siringhe.

Bugie sul fatto che non mi sarei impegnata ad avere un insegnante quando ce ne andremo e che sarei d’accordo con le bugie e le informazioni distorte e ingannevoli diffuse da questa struttura. Questi bambini sono molto intelligenti, sensibili e creativi. La loro fiducia è stata tradita da ogni adulto che avrebbe dovuto garantire loro sicurezza e cure. Voi compresi. Lo capiscono da soli e non hanno bisogno che io glielo spieghi. I resoconti di questo centro sembrano tralasciare un fattore cruciale: i bambini. Non viene raccontata l’angoscia che hanno provato fin dalla prima notte di separazione forzata dal dormire con la mamma. L’ansia che hanno mostrato in un ambiente a loro estraneo e dove si sentono insicuri da persone che hanno mentito loro, hanno usato adolescenti per bullizzarli, hanno portato via tutta la loro paura al punto che venivano persino obbligati a non andare in bicicletta intorno all’edificio o a giocare in un’area in cui erano vicini alla mamma e volevano stare con lei, e hanno privato i loro bisogni emotivi e fisici.

Li ha tenuti isolati da tutti i loro amici, familiari e genitori che amavano e ha privato loro di ogni meccanismo di difesa che avevano per affrontare questo trauma drastico e orribile per un bambino separato dalla madre e dal padre. Ho dovuto guardare la completa distruzione, il trauma e l’ansia costante crescere nei miei tre figli, ogni giorno per quasi tre mesi e le stesse persone che avrebbero dovuto proteggerli dal male li stanno attivamente supportando. Questi bambini devono essere immediatamente restituiti alla madre e al padre dove possono iniziare a guarire da questo stato incredibilmente traumatizzato che tutti e tre soffrono ogni giorno! Mi hanno mentito fin dalla prima notte in cui sono arrivata qui e so che la verità di questi resoconti viene tenuta nascosta consapevolmente, come è stato detto a Nathan da Lucia: «Per te è stato meglio così».

Come madre che ha a che fare con mio figlio e le mie due figlie, rabbia, ansia, suppliche di non lasciarli soli, fame e stanchezza costanti per andare a letto e dormire, ogni giorno quando li fanno aspettare due ore prima di poter cenare, paura assoluta delle persone qui (per ragioni molto valide che conosco e conosco ognuna di loro), tristezza che li fa implorare di tornare a casa perché gli mancano le loro vecchie vite, il loro papà, i loro animali e amici, rompere cose, farsi male, farsi male a vicenda, disegnare aggressivamente sui muri, non voler più lavarsi, lavarsi i denti o persino vestirsi la mattina, svegliarsi dagli incubi con urla orribili che vogliono che la mamma li aiuti! Masticare costantemente dita, capelli, vestiti e persino rompere i bastoncini di gomma speciali da masticare che Nathan ha comprato per loro e che sono fatti per i bambini autistici!

Qualsiasi comprensione psicologica vi darebbe la preoccupante consapevolezza del trauma, della depressione e dell’ansia costante che questi tre bambini hanno manifestato fin dal primo giorno, quando tutto è aumentato e peggiorato fino a raggiungere uno stato di urgenza e sono stati allontanati dalla loro precedente casa, sana, felice e amata, dalla loro madre e dal loro padre. Ecco perché non posso affrontare le persone che non stanno facendo tutto il possibile e anche di più per aiutare questi bambini sofferenti, che subiscono danni irreparabili, a tornare immediatamente in sicurezza dai loro genitori.