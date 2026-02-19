La lettera di Catherine Birmingham alle assistenti sociali: «I miei figli traumatizzati, si fanno del male»
Catherine Birmingham, madre dei bambini nel bosco, scrive una lettera contro le assistenti sociali pubblicata oggi da La Verità. Nella missiva la compagna di Nathan Trevallion dice che i suoi figli sono stati traditi da chi doveva proteggerli. E che adesso sono traumatizzati e si fanno del male.
Carissime Maria Luisa e Marika,
ieri mi avete chiesto perché non vi parlassi. L’ho fatto io, l’hanno fatto i miei figli, vi hanno detto che sono infelici qui, che non gli piace, il maschietto ha parlato a nome delle sue sorelle dicendo che questo posto è brutto, vi hanno detto che vogliono tornare a casa, vi hanno detto che gli mancano il loro Catherine Birmingham papà, i loro animali, i loro amici e la loro casa. Come persone nominate per rappresentare questi bambini, le loro richieste d’aiuto sono state ignorate, liquidate, non credute e purtroppo non è stata intrapresa alcuna azione in loro favore. Invece sono stati dati in dono zucchero, istruzione e siringhe.
Ti potrebbe interessare
Bugie sul fatto che non mi sarei impegnata ad avere un insegnante quando ce ne andremo e che sarei d’accordo con le bugie e le informazioni distorte e ingannevoli diffuse da questa struttura. Questi bambini sono molto intelligenti, sensibili e creativi. La loro fiducia è stata tradita da ogni adulto che avrebbe dovuto garantire loro sicurezza e cure. Voi compresi. Lo capiscono da soli e non hanno bisogno che io glielo spieghi. I resoconti di questo centro sembrano tralasciare un fattore cruciale: i bambini. Non viene raccontata l’angoscia che hanno provato fin dalla prima notte di separazione forzata dal dormire con la mamma. L’ansia che hanno mostrato in un ambiente a loro estraneo e dove si sentono insicuri da persone che hanno mentito loro, hanno usato adolescenti per bullizzarli, hanno portato via tutta la loro paura al punto che venivano persino obbligati a non andare in bicicletta intorno all’edificio o a giocare in un’area in cui erano vicini alla mamma e volevano stare con lei, e hanno privato i loro bisogni emotivi e fisici.
Li ha tenuti isolati da tutti i loro amici, familiari e genitori che amavano e ha privato loro di ogni meccanismo di difesa che avevano per affrontare questo trauma drastico e orribile per un bambino separato dalla madre e dal padre. Ho dovuto guardare la completa distruzione, il trauma e l’ansia costante crescere nei miei tre figli, ogni giorno per quasi tre mesi e le stesse persone che avrebbero dovuto proteggerli dal male li stanno attivamente supportando. Questi bambini devono essere immediatamente restituiti alla madre e al padre dove possono iniziare a guarire da questo stato incredibilmente traumatizzato che tutti e tre soffrono ogni giorno! Mi hanno mentito fin dalla prima notte in cui sono arrivata qui e so che la verità di questi resoconti viene tenuta nascosta consapevolmente, come è stato detto a Nathan da Lucia: «Per te è stato meglio così».
Come madre che ha a che fare con mio figlio e le mie due figlie, rabbia, ansia, suppliche di non lasciarli soli, fame e stanchezza costanti per andare a letto e dormire, ogni giorno quando li fanno aspettare due ore prima di poter cenare, paura assoluta delle persone qui (per ragioni molto valide che conosco e conosco ognuna di loro), tristezza che li fa implorare di tornare a casa perché gli mancano le loro vecchie vite, il loro papà, i loro animali e amici, rompere cose, farsi male, farsi male a vicenda, disegnare aggressivamente sui muri, non voler più lavarsi, lavarsi i denti o persino vestirsi la mattina, svegliarsi dagli incubi con urla orribili che vogliono che la mamma li aiuti! Masticare costantemente dita, capelli, vestiti e persino rompere i bastoncini di gomma speciali da masticare che Nathan ha comprato per loro e che sono fatti per i bambini autistici!
Qualsiasi comprensione psicologica vi darebbe la preoccupante consapevolezza del trauma, della depressione e dell’ansia costante che questi tre bambini hanno manifestato fin dal primo giorno, quando tutto è aumentato e peggiorato fino a raggiungere uno stato di urgenza e sono stati allontanati dalla loro precedente casa, sana, felice e amata, dalla loro madre e dal loro padre. Ecco perché non posso affrontare le persone che non stanno facendo tutto il possibile e anche di più per aiutare questi bambini sofferenti, che subiscono danni irreparabili, a tornare immediatamente in sicurezza dai loro genitori.