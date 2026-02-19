Sud Corea, l’ex presidente Yoon condannato all’ergastolo

I procuratori speciali avevano chiesto di applicare la pena di morte

Il tribunale distrettuale di Seul ha condannato l’ex presidente Yoon Sul Yeol all’ergastolo per aver tentato di dichiarare la legge marziale. Lo riporta l’agenzia Yonhap. I procuratori speciali avevano chiesto di applicare la pena di morte, presente nel Paese, ma bloccata da una moratoria dal 1997.

La sentenza

«Per quanto riguarda l’imputato Yoon Suk Yeol, il reato di aver diretto un’insurrezione è accertato», ha dichiarato il giudice Ji Gwi-yeon della Corte distrettuale centrale di Seul leggendo il verdetto. «La Corte ritiene che l’intenzione fosse quella di paralizzare l’assemblea per un periodo considerevole», ha continuato il giudice. Secondo lui, «la proclamazione della legge marziale ha comportato enormi costi sociali ed è difficile trovare prove che l’imputato abbia espresso rimorso». La corte ha anche dichiarato colpevole l’ex ministro della Difesa Kim Yong-hyun, condannandolo a 30 anni di carcere.

La legge marziale

La sera del 3 dicembre 2024, l’ex leader conservatore, citando la minaccia di “forze ostili allo Stato”, dichiarò inaspettatamente la legge marziale in televisione, mentre l’esercito si schierava per isolare il Parlamento e ridurlo al silenzio. La sospensione del potere civile durò solo sei ore. Alcuni membri del parlamento, scavalcando le recinzioni perimetrali, riuscirono a intrufolarsi nell’aula in numero sufficiente a sventare i piani di Yoon Suk Yeol. Yoon, 65 anni, comparso in tribunale in custodia cautelare, è al centro di diversi altri processi. Ha sempre negato qualsiasi illecito, sostenendo di aver agito per preservare la libertà e ripristinare l’ordine costituzionale contro quella che ha definito la dittatura legislativa dell’opposizione.