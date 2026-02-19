Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
Fontana: "Riforma del regolamento ha valenza storica, mai cosi ampia dal '97" – Il video

19 Febbraio 2026 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "Dopo un lungo lavoro che è iniziato proprio all'inizio di questa legislatura, ma se vogliamo è iniziato anche nelle legislature precedenti, è stata approvata questa riforma del regolamento che ha una valenza storica, perché una riforma così organica l'ultima volta è stata effettuata nel '97, e io ancora non votavo. Una riforma che penso durerà a lungo e sicuramente darà una svolta ai lavori della Camera dei Deputati. Il Parlamento che ha dimostrato una grande maturità per adeguare il regolamento a quello che è l'attualità, per anche cambiare nostro modo di lavorare, sopprimendo alcune norme che erano evidentemente desuete, ma anche dando una responsabilità sia al Parlamento che al Governo, perché abbiamo cercato di disincentivare magari il ricorso alla decretazione d'urgenza, dando per esempio una data certa" così il Presidente della Camera Fontana introducendo le modifiche al regolamento della Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

