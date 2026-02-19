Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
Guerra in Ucraina, Crosetto: "Ho incontrato Umerov, spero in passi avanti concreti" – Il video

19 Febbraio 2026 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "Ho visto lungamente Umerov e la sua delegazione, abbiamo parlato dei passi avanti in questa difficilissima trattativa. L’ho trovato non pessimista, meno pessimista di altre volte, spero che si potranno fare dei passi concreti in avanti verso un cessate il fuoco e poi verso la pace" così il Ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-2026 della Scuola Carabinieri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

