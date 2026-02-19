Milano Cortina, Meloni: "Sono molto emozionata per record di Arianna Fontana, mi dà grande carica" – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 18 febbraio 2026 "Sono emozionata per questa serata, sono contenta di essere riuscita ad arrivare in tempo nonostante una giornata molto complessa e sono molto felice per questa emozione, per queste ragazze straordinarie, per un record storico di sempre di Arianna, quindi di un'italiana. Quindi mi ha dato una grande carica" così la premier Meloni ad Assago per assitere alla gara Short Track. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev