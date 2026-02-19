Abbandonato alla nascita e aggredito allo zoo. Perché la storia del piccolo macaco Punch è diventata virale – Il video

Sui social è pieno di foto e video del cucciolo abbracciato a un peluche orango. Ma è frutto di un lungo lavoro di integrazione, con il branco, che solo ora sembra portare dei buoni frutti

Punch-kun è un cucciolo di macaco giapponese (Macaca fuscata) di appena sei mesi, nato nello zoo di Ishikawa, in Giappone. È diventato virale sui social per via della sua storia, un po’ sfortunata. Abbandonato alla nascita dalla madre, dopo un parto particolarmente faticoso, l’esemplare sta lottando con non poca difficoltà per integrarsi nel branco. In uno dei tanti video in rete si vede un macaco più adulto che lo aggredisce, mentre lui cerca di rifugiarsi dietro un peluche a forma di orango. Immagini che hanno scatenato indignazione e compassione, tanto che sui social, sono partiti anche hashtag di incoraggiamento tra cui #がんばれパンチ (ovvero #TieniduroPunch).

Punch accolto da uno degli esemplari dello zoo

L’accettazione dell’adulto, ora è tutto in discesa

In realtà Punch ha resistito e sembra sempre più integrato con il gruppo di macachi dello zoo di Ishikawa. Secondo quanto riportano i media giapponesi negli ultimi giorni il piccolo si è legato a un esemplare adulto e ora, ogni tanto, sembra anche dimenticarsi del suo peluche. Ci è voluto semplicemente del tempo. Inizialmente il cucciolo si era legato al pupazzo (donatogli dal personale dello zoo), traendone conforto e senso di protezione. I macachi hanno dinamiche relazionali complesse. Posso sviluppare stereotipie e la non accettazione nel gruppo, con la mancanza di una figura primaria (come quella materna, per esempio) può rivelarsi fatale. Punch ne aveva bisogno e il personale ne ha creato una, seppur di pezza.

Uno dei tanti aspetti di “buona socializzazione” ad esempio è il grooming, ovvero la “toelattetura” reciproca tra esemplari di macaco. Serve per rafforzare i legami sociali e mantenere il calore del gruppo. Punch è riuscito a ottenerla dall’esemplare adulto che lo ha poi introdotto nel branco. Questo ha affievolito notevolmente le aggressioni, avviando così il processo di integrazione.

Everything is getting better for little Punch!



The older ones came to support him and keep him company. pic.twitter.com/XfaeuJlFOy — NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2026



