Il carattere, le orecchie da lince, le curiosità: così un gatto allevato da un italiano è diventato ufficialmente il più bello del mondo

Il cucciolo Abarth di 8 mesi ha stregato i giudici dell'Esposizione internazionale felina di Padova

Abarth è gatto più bello del mondo. La consacrazione arriva dall’Esposizione internazionale felina di Padova, dove il cucciolo di soli otto mesi di Maine Coon ha conquistato giudici e pubblico. Non un gatto qualunque. Manto tigrato dai colori accesi, grandi orecchie appuntite con ciuffi sulle punte, corporatura imponente per la sua età. Nato a Parigi da genitori statunitensi già campioni di bellezza, Abarth è arrivato in Italia a ottobre tra le braccia dell’allevatore Stefano Tomasoni di Brescia, che lo descrive come un gatto «giocherellone» e affettuoso. «Ama essere coccolato e stare in braccio. Con i giudici è stato curioso e divertito», racconta Tomasoni. Che sembra avere un talento particolare nel scegliere gatti destinati alla ribalta. Già nel 2023, infatti, aveva conquistato il podio allo Cat Show Enfi di Bolzano con Leonardo, un altro Maine Coon di otto mesi.

Curiosità sulla razza Maine Coon di Abarth

Il Maine Coon è il gigante buono del mondo felino. Originario del nord-est degli Stati Uniti, dove gli inverni sono lunghi e gelidi, questo gattone porta con sé un mantello semilungo studiato dalla natura. La parte superiore folta e idrorepellente protegge, infatti, dalle intemperie, mentre il sottopelo morbido e fine mantiene il calore nelle giornate più fredde. Le orecchie, grandi e appuntite ma solide alla base, sono coronate da ciuffi che ricordano la lince e anche tra le zampe spuntano ciuffi di pelo, perfetti per muoversi nella neve senza perdere stabilità. Ma non è solo un gatto bello da vedere. Il Maine Coon è mite e affettuoso. Socializzato correttamente, convive senza problemi con altri gatti, animali domestici e bambini, diventando spesso il centro di casa. Giocherellone e cacciatore nato, utilizza le sue zampe con sorprendente abilità e non sopporta la noia. Ama muoversi e vivere all’aperto.

«Il pubblico è sempre più attento sul benessere degli animali»

Padova quest’anno ha ospitato un doppio evento, l’expo ufficiale Enfi-Ente nazionale felinotecnica italiana e lo show Cfa-Cat Fanciers Association, il principale circuito felino americano. Due giurie, due sistemi di valutazione, un solo spettacolo continuo. Oltre 300 gatti al giorno, cuccioli e adulti, a pelo lungo e corto, di razze diverse, in un palcoscenico internazionale. «Riscontriamo un pubblico sempre più attento e desideroso di uscire dall’expo con informazioni sulla cura e il benessere animale. Il nostro primo obiettivo è sensibilizzare le persone affinché gli animali che arrivano nelle nostre case siano amati e tutelati. Solo se bambini e adulti sono preparati e consapevoli dell’impegno e della responsabilità che si assumono, e se gli allevatori lavorano professionalmente è possibile garantire un futuro migliore ai nostri amici a quattro zampe», commenta Maria Sole Farinelli, presidente del Club Felino di Verona e organizzatrice dell’expo.

Adozioni vs. acquisti

Il prezzo di un cucciolo di Main Coon varia: si parta de 800 euro e si può arrivare fino a 2mila euro. Ma non tutti scelgono di comprare un gatto: secondo i dati Enpa, in Italia il 50% degli animali domestici è stato adottato. E nel caso dei gatti, la percentuale di adozioni supera quella degli acquisti: spesso i gatti vengono trovati per strada e presi in adozione. In particolare, gli ultimi dati disponibili dicono che nel 2024 sono stati adottati 12.802 gatti, quasi 2mila in più rispetto all’anno precedente.