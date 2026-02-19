Salvini: Sea Watch da risarcire? "Chi non vota sì al referendum è complice degli speronatori" – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "Cari italiani, dovete pagare 76 mila euro dei vostri soldi alla Ong Sea Watch, quella di Carola Rackete: lo ha deciso il Tribunale di Palermo. Vi pare normale? Come diceva il grande Gino Bartali, 'l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare'. Il 22-23 marzo si va a votare SÌ per cambiare questa giustizia. Chi vota no è complice degli speronatori" così il Ministro Salvini in un video sui suoi social. Courtesy: Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev