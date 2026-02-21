Eric Dane, l’ultimo messaggio dell’attore di Grey’s Anatomy alle figlie prima di morire: «Non abbiate rimpianti nella vita» – Il video

L'intimo monologo dedicato alle figlie Billie e Georgia affidato a "Famous Last Words", lo speciale Netflix registrato pochi mesi prima del decesso e diffuso postumo

«Spero di aver dimostrato che si può affrontare tutto. Si può affrontare l’inferno con dignità». Con queste parole cariche di forza e vulnerabilità, Eric Dane ha dato il suo addio pubblico alle figlie e al mondo. L’attore, celebre per il ruolo dell’indimenticabile dottor Mark “McSteamy” Sloan in Grey’s Anatomy e per la cruda interpretazione in Euphoria, si è spento lo scorso 19 febbraio a soli 53 anni. A portarlo via è stata la Sla, una battaglia vissuta con riservatezza e resa pubblica solo dieci mesi prima della scomparsa. Il messaggio di Dane è affidato a Famous Last Words, lo speciale Netflix registrato pochi mesi prima del decesso e diffuso postumo.

Il monologo

In un monologo intimo e senza filtri, l’attore ha scelto di trasformare la sua sofferenza in una sorta di testamento spirituale dedicato alle figlie, Billie e Georgia. «Siete il mio cuore, il mio tutto. Vi amo», ha detto l’attore, offrendo loro quattro insegnamenti fondamentali nati dal confronto quotidiano con la malattia. Dane ha parlato del valore dell’adesso, esortando le figlie a non farsi consumare dai rimpianti del passato o dall’incertezza del futuro. «Il passato contiene rimpianti. Il futuro è incerto. L’unica cosa che avete è l’adesso. Custoditelo, valorizzate ogni momento», sono le parole dell’attore. Ha poi invitato a innamorarsi di una passione che dia loro uno scopo, proprio come la recitazione aveva fatto con lui nei momenti più bui. «Il mio lavoro non mi definisce, ma mi entusiasma», ha detto.

L’amicizia e la lotta

Un passaggio profondo è dedicato poi all’amicizia. «Trovate la vostra gente e lasciate che vi trovi. I migliori vi restituiranno tutto, senza giudizio e senza condizioni», ha affermato. Poi l’invito più potente, la lotta. «Combattete e tenete la testa alta. Lottate con ogni parte del vostro essere e con dignità, fino all’ultimo respiro», ha concluso.