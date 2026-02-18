La finta rissa tra Brad Pitt e Tom Cruise che fa tremare Hollywood: «Per noi è finita» – Il video

La clip, generata con un servizio di intelligenza artificiale, è incredibilmente realistica. Gli Studios annunciano azioni legali contro ByteDance

Brad Pitt e Tom Cruise, uno di fronte all’altro, impegnati a prendersi a cazzotti su un cavalcavia di Los Angeles. Il video che immortala le due star di Hollywood è diventato virale sui social, ma al contrario di quanto si potrebbe pensare non si tratta del trailer di un nuovo film in uscita. La clip è stata generata da Seedance 2.0, il nuovo servizio di intelligenza artificiale di ByteDance, l’azienda cinese proprietaria anche di TikTok.

La grande paura di Hollywood

La scena è talmente credibile da aver fatto drizzare le orecchie a Hollywood, mentre sui social migliaia di utenti si spingono a prevedere la fine del cinema come lo conosciamo oggi e l’imminente trionfo dell’intelligenza artificiale anche nelle arti visive. Lo sceneggiatore Rhett Reese, autore di tutti e tre i film di Deadpool, ha condiviso il video con toni allarmati: «Mi dispiace dirlo – ha scritto – ma probabilmente è finita per noi. Mi terrorizza l’idea che l’IA possa intromettersi nelle nostre attività creative. Tante persone a cui voglio bene stanno rischiando di perdere carriere che amavano».

La versione con Jeffrey Epstein

Dopo che la clip diventata virale, ha preso a circolare un secondo video – sempre generato dall’IA – in cui Brad Pitt e Tom Cruise non si limitano a prendersi a cazzotti, ma parlano. «Hai ucciso Jeffrey Epstein, animale», dice il finto Brad Pitt con una voce incredibilmente realistica. «Sapeva troppo delle nostre operazioni in Russia. Doveva morire, e ora muori anche tu», gli risponde il finto Tom Cruise.

La violazione del copyright

Al di là dei timori sul futuro del cinema, la clip circolata online ha mandato su tutte le furie Hollywood, che ha accusato ByteDance di violazione del diritto d’autore. Una battaglia condivisa anche da Sag-Aftra, il sidnacato che rappresenta circa 170mila attori nel mondo. «La violazione – si legge in una nota – include l’uso non autorizzato delle voci e delle immagini dei nostri membri. Questo è inaccettabile e compromette la capacità del talento umano di guadagnarsi da vivere. Seedance 2.0 viola la legge, l’etica, gli standard del settore e i principi fondamentali del consenso. Uno sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale richiede responsabilità, e qui la responsabilità non esiste».