Blatte ovunque e sporcizia al Mercato Centrale di Milano: 17 attività sospese dopo il blitz dell’Ats

Solo 4 attività sono risultate in regola su 27: il drastico bilancio dopo i controlli a tappeto

Per migliaia di pendolari e turisti era la sosta sicura per una colazione o un pranzo prima di saltare sul treno. Ma dietro l’accattivante facciata del Mercato Centrale di Milano, la realtà era ben diversa. Tra il 18 e il 19 febbraio 2026, i tecnici dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) hanno passato al setaccio 27 esercizi del grande spazio gastronomico. Il bilancio è stato drastico. Solo 4 attività sono risultate in regola. Per ben 17 botteghe è scattata, invece, la sospensione immediata, mentre altre 6 dovranno adeguarsi a rigide prescrizioni igienico-sanitarie per evitare la chiusura.

I motivi

Le motivazioni che hanno spinto le autorità a bloccare le attività sono pesanti. I verbali dell’Ats parlano di cattive condizioni igieniche e presenta di animali. «Sono state riscontrate non conformità dovute alla presenza diffusa di infestanti (blatte), sia vivi sia morti, oltre a sporco pregresso non rimosso», hanno dichiarato. La situazione di degrado non riguardava solo le aree di somministrazione, come ristoranti, bar e pasticcerie, ma era radicata nelle strutture stesse. Gli insetti, infatti, sono stati rinvenuti anche nei depositi, negli spogliatoi e nelle parti comuni, segno di una manutenzione carente non solo delle singole botteghe ma dell’intero stabile.

«La tutela dei cittadini viene prima di tutto»

«La tutela della salute dei cittadini viene prima di tutto. L’intervento dimostra l’attenzione costante sulla sicurezza alimentare», ha commentato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. «L’intervento tempestivo dei nostri tecnici dimostra l’attenzione costante sul fronte della sicurezza alimentare. I controlli sono strumento concreto di prevenzione e di garanzia per consumatori e operatori corretti. Ora si continuerà a vigilare affinché siano ripristinate condizioni igienico-sanitarie adeguate e conformi alla normativa», ha aggiunto.

La replica del Mercato Centrale

Non si è fatta attendere la risposta della società che gestisce il polo gastronomico, che ha diffuso una nota di scuse per il disagio arrecato ai clienti. «Mercato Centrale Milano assicura il rapido adempimento alle prescrizioni richieste», si legge nel comunicato. La società tiene a chiarire che, «da sempre, presta la massima attenzione alla pulizia e all’igiene dei propri spazi, mediante controlli bisettimanali svolti in tutte le botteghe da una funzione interna preposta alle verifiche delle condizioni igienico-sanitarie, ingenti investimenti in materia e una collaborazione costante con Grandi Stazioni. Assicuriamo – concludono – il massimo impegno da parte di Mercato Centrale nell’adempimento di quanto prescritto e nelle successive azioni di ripristino».