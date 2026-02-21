Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
«Riposa in pace piccolo angelo», il Napoli in campo con il lutto al braccio contro l’Atalanta per il bimbo morto dopo il trapianto di cuore

21 Febbraio 2026 - 20:31 Alba Romano
ssc napoli lutto braccio
La decisione del club guidato da Aurelio De Laurentiis arriva per rendere omaggio al piccolo Domenico, morto oggi

Il Napoli scenderà in campo domani, domani 22 febbraio, a Bergamo contro l’Atalanta indossando il lutto al braccio. La decisione del club guidato da Aurelio De Laurentiis arriva per rendere omaggio al piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni e 4 mesi morto oggi all’Ospedale Monaldi dopo un lungo ricovero seguito a un trapianto di cuore eseguito lo scorso 23 dicembre. La partita è in programma alla Gewiss Stadium (nota come New Balance Arena per ragioni di sponsorizzazione) e si giocherà in un clima inevitabilmente segnato dal dolore che ha attraversato la città nelle ultime ore.

La vicinanza del club alla famiglia

Secondo quanto emerso finora, il cuore trapiantato sarebbe stato danneggiato durante il trasporto perché entrato in contatto con ghiaccio secco. Un elemento che è ora al centro dell’inchiesta della Procura, in cui sono indagati sei medici, e che dovrà essere chiarito dagli accertamenti tecnici. Già in mattinata la società azzurra aveva espresso pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia con un messaggio diffuso sui social. «Ciao Domenico, riposa in pace piccolo angelo», si legge nel post pubblicato su X, accompagnato da un cuore azzurro.

