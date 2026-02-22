Luciano Capasso trovato morto, il 25enne di Napoli era disperso da cinque giorni sulle montagne di Saint Moritz

Il giovane, che lavorava come autista in un hotel, era uscito per un'escursione. La notizia del decesso è stata confermata dalla madre, Raffaella Grande, e dal legale della famiglia

È stato ritrovato senza vita il corpo di Luciano Capasso, 25enne originario di Qualiano, in provincia di Napoli, disperso da cinque giorni sulle montagne di Saint Moritz, in Svizzera. Il giovane, impiegato in un albergo della nota località alpina, era uscito per un’escursione verso una delle vette della zona, ma secondo quanto riportato dai media svizzeri sarebbe stato sorpreso e travolto da una violenta bufera di neve. La notizia del decesso è stata confermata dalla madre, Raffaella Grande, e dal legale della famiglia, l’avvocato Sergio Pisani.

Le parole del legale della famiglia

«Luciano non era uno sprovveduto, – ha detto il legale – anzi era un ex militare, addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme. Avevamo una geolocalizzazione precisa ma il maltempo non ha consentito un recupero che stamattina con il sole è stato velocissimo. Mi chiedo se potevano essere utilizzati mezzi quali droni o altro per trovarlo anche nei giorni precedenti nonostante il mal tempo: vanno verificate anche altre circostanze ma ora è il momento del dolore», ha concluso Pisani.

L’appello della madre e il ritrovamento

La madre del 25enne aveva offerto una ricompensa di 10mila euro per il ritrovamento del figlio. «Vi chiedo con il cuore in mano di aiutarmi», aveva scritto in un appello diffuso online. «Se vi trovate in zona o avete notizie utili, anche un dettaglio che può sembrare insignificante, vi prego di contattarci subito». Nelle ultime ore, però, il corpo di Capasso è stato purtroppo rinvenuto senza vita.

Foto copertina: SOCIAL / LUCIANO CAPASSO | Il giovane trovato morto sulle montagne di Saint Moritz, in Svizzera



