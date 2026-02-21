Si cerca Luciano Capasso, il giovane dipendente a Saint Moritz disperso nelle montagne svizzere. La madre: «Offro 10mila euro per chi lo ritrova»

In pausa dal lavoro è uscito per un escursione e non è più rientrato dai colleghi

«Mio figlio Luciano è scomparso da 4 giorni durante un’escursione in montagna in Svizzera: le autorità svizzere stanno operando, ma il tempo è prezioso e ogni minuto può fare la differenza. L’ultima posizione conosciuta lo colloca a 46,43110 gradi Nord, 9,92496 gradi Est, da quel momento non abbiamo più avuto sue notizie». Con queste parole Raffaella, madre di Luciano Capasso, il giovane di Melito di Napoli di cui si sono perse lo scorso 18 febbraio a Saint Moritz, chiede di ritrovare suo figlio. Il 25enne, appassionato di alpinismo, si trovava in quella zona perché dipendente di un lussuoso albergo a Saint Moritz.

La dinamica: l’escursione e la scomparsa

Il 18 febbraio Luciano era in pausa e ha voluto fare un’escursione tra le montagne intorno alla località svizzera. Calata la sera però i colleghi non lo hanno visto rientrare e hanno quindi lanciato l’allarme. Sono scattate fin dalle prime ore le ricerche ma non sono situazioni semplici, date le condizioni meteo spesso avverse in questo periodo.

La ricompensa: «Offro 10mila euro»

Raffaella offre 10mila euro a chiunque riesca a trovarlo. «Come madre, vi chiedo con il cuore in mano di aiutarmi», scrive in rete la donna, che rivolge il suo messaggio ai gruppi di alpinismo, alle guide alpine, squadre di ricerca volontarie, escursionisti, rifugisti della zona. «Se vi trovate nell’area o avete informazioni utili, anche un dettaglio che può sembrare insignificante, vi prego di contattarci immediatamente al numero +39 3202606697: è prevista una ricompensa di 10mila euro per chiunque riesca a trovarlo e vi chiedo di condividere questo appello il più possibile. Mio figlio deve tornare a casa».