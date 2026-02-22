La Nasa rimanda (nuovamente) la missione sulla Luna: «Lo stop a marzo per problemi tecnici»

Per la cruciale missione Artemis II se ne riparlerà, nel migliore dei casi, ad aprile

La Luna resta ancora lontana. Il 6 marzo era la data segnata in rosso nei calendari di Cape Canaveral e dagli ultimi test trapelava un cauto ottimismo sul programma lunare Artemis II. Nelle ultime ore, però, è emerso un nuovo inconveniente tecnico e la stessa Nasa ha annunciato che anche la finestra di lancio di marzo è stata ufficialmente chiusa. Per la cruciale missione – riporta l’agenzia di stampa Associated Press – se ne riparlerà, nel migliore dei casi, ad aprile.

Cosa è successo?

La Nasa ha comunicato l’ultimo problema tecnico appena un giorno dopo aver indicato il 6 marzo come nuova possibile data di lancio per Artemis II, il primo volo con equipaggio (tre astronauti americani e per la prima volta un canadese) intorno alla Luna dalla fine del programma Apollo, nel 1972. Nel corso della notte, è stato però rilevato «un blocco nel flusso di elio diretto allo stadio superiore del razzo», hanno riferito i responsabili. L’elio è fondamentale, perché serve a mantenere le giuste condizioni ambientali per i motori e a pressurizzare i serbatoi di idrogeno e ossigeno liquido.

L’anomalia legata all’elio

L’anomalia relativa all’elio non è collegata alle perdite di idrogeno che avevano compromesso una precedente prova generale del conto alla rovescia del razzo Space Launch System, costringendo i tecnici a ripetere il test. Secondo l’amministratore della Nasa, Jared Isaacman, all’origine del guasto potrebbe esserci un filtro difettoso, una valvola malfunzionante o un problema alla piastra di collegamento. In ogni caso, ha precisato, per intervenire sarà necessario trasferire il razzo, alto 98 metri, nel suo hangar per effettuare le riparazioni. Si tratta dell’ennesimo ritardo per una missione che ha già accumulato anni di attese.

Foto copertina: ANSA/La navicella SpaceX Dragon presso la Cape Canaveral Space Force Station, Florida, USA, 12 febbraio 2026