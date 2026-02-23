C-Span frena: «Quel John Barron non era Donald Trump» – Il video

La smentita dell'emittente: «La telefonata è arrivata da un numero nella Virginia centrale, mentre il presidente era impegnato in un evento con i governatori»

«Molti stanno parlando della telefonata a C-Span da parte di una persona che si è identificata come ‘John Barron‘ e vogliamo mettere a tacere le voci: non era il presidente. La telefonata è arrivata da un numero nella Virginia centrale e mentre il presidente era impegnato in un evento coperto» dalla stampa, «l’incontro alla Casa Bianca con i governatori». Lo sostiene C-Span, emittente a cui ieri è arrivata la chiamata di un telespettatore, tale John Barron dalla Virginia.

Lo pseudonimo John Barron e quell’accento del Queens

Quel nome è uno pseudonimo usato da Donald Trump negli anni ’80 e ’90 e la voce, molto simile a quella del presidente, ha dato il via a delle speculazioni. Nel corso della chiamata Barron aveva attaccato duramente la Corte Suprema per la sua bocciatura sui dazi. Agli ascoltatori non è sfuggito il timbro e il chiaro accento del Queens, che ricordavano in tutto e per tutto il presidente. «Hakeem Jeffries è un idiota. E avete Chuck Schumer, che non sa nemmeno cucinare un cheeseburger. Certo, queste persone sono felici. Certo che sono felici. Ma i veri americani non saranno felici», ha dichiarato ieri il telespettatore dalla Virginia. Un delirio che ha trascinato il pubblico da casa a sospetti sul numero della Casa Bianca, scatenando ironia e meme sui social.