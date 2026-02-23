Il Pd: «Sui dazi di Trump Meloni continua a fingersi morta»

Il responsabile Dem dell'economia Misiani: è l'unica tra i leader europei in silenzio

L’Italia sta facendo la figura di un «governo subalterno dell’amministrazione americana. Ogni qualvolta si trova davanti a un bivio scatta il richiamo della foresta. Abbiamo visto cosa è successo con l’asse italo-tedesco, evaporato nel giro di 24 ore: non appena Merz ha osato criticare la Casa Bianca lei si è tirata indietro. Accade sempre quando è chiamata a scegliere: si finge morta». Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd, parla così della premier e della politica trumpiana delle tariffe commerciali in un’intervista a Repubblica.

«È tempo che Giorgia Meloni smetta di fingersi morta, abbandoni la strategia dell’opossum e dica con chiarezza cosa intende fare il governo italiano sui dazi bocciati dalla Corte suprema americana». Per esempio, sottolinea, «se autorizzerà le grandi aziende partecipate a chiedere il rimborso delle tariffe dichiarate illegittime». Meloni, attacca ancora il dem, è «l’unica fra i leader europei a non aver proferito verbo. Macron si è rallegrato per il verdetto dei giudici statunitensi, Merz ha invocato un maggiore coordinamento europeo. Dall’Italia nulla di nulla». Per questo, conclude, «il Pd ha già presentato un’interrogazione per chiedere al governo cosa farà».