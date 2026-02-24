Arianna Meloni sta con l’Ucraina: «La Russia sta perdendo la guerra e l’Europa è più forte»

La responsabile di FdI: spinte filorusse a destra? Nessuna

Nell’anniversario dell’invasione russa all’Ucraina Arianna Meloni dice che Mosca sta perdendo la guerra. «Dall’inizio della guerra, anche dai banchi dell’opposizione, FdI ha sempre sostenuto Kyiv. Ed è una scelta, come ben sapete, che abbiamo rivendicato con orgoglio. Non a caso è al primo punto del programma elettorale del 2022», spiega.

FdI sta con Kiev

Anche se oggi non c’è nessuno del governo e della maggioranza a Kiev: «Dal nostro insediamento, Giorgia Meloni è stata più volte in Ucraina. E proprio in occasione del quarto anniversario della guerra parteciperà a una nuova riunione dei volenterosi. Dico solo che il sostegno del nostro governo non è mai mancato ma che si è, anzi, intensificato. Neppure un mese fa abbiamo consegnato il primo lotto di caldaie industriali e di generatori elettrici per fornire un sostegno tangibile al popolo ucraino. Stiamo lavorando in modo serio. Con iniziative reali. E certo non potremmo dire lo stesso dell’opposizione che, se fosse al governo, stenterebbe persino a trovare una posizione comune, viste le continue divergenze… S’immagini quanti dubbi sul posizionamento internazionale dell’Italia».

Il centrodestra e Putin

A destra, sostiene Meloni, non ci sono spinte putiniste o filorusse. Anche se ci sono Salvini e Vannacci: «Lo dicono gli atti approvati in Consiglio dei ministri e in Parlamento. La posizione internazionale dell’Italia è chiara. Lo testimoniano i partner globali che ci riconoscono un ruolo centrale. Dal canto nostro, abbiamo fatto una scelta di campo. E la portiamo avanti anche per lealtà verso quei cittadini che ci hanno scelto nel 2022. Dopodiché lo capiamo che per alcuni possa sembrare un’assoluta innovazione, dato che per un decennio siamo stati governati da esecutivi senza alcuna legittimazione popolare né tanto meno un programma comune».

I veri sconfitti

Secondo la sorella della premier «i veri sconfitti, oggi, sono la Russia e Vladimir Putin. Il Cremlino pensava di poter conquistare l’Ucraina in pochi giorni. E invece siamo qui a parlarne, quattro anni dopo, grazie alla resistenza del popolo ucraino e al sostegno dell’occidente unito. Se l’ambizione putiniana era di dimostrare al mondo che la Russia potesse essere un attore del calibro degli Stati Uniti, ha finito per testimoniare l’opposto». La Russia sta perdendo la guerra: «È uno stato indebolito, in evidente difficoltà, con una situazione economica disastrosa che avanza a ritmi lentissimi e con perdite umane enormi. Fino a 1,2 milioni, secondo un’analisi recente». E infine: «Se l’obiettivo di Mosca era dividere il continente europeo, oggi abbiamo invece un continente più coeso e determinato nel difendere il popolo ucraino per una pace giusta e con le adeguate garanzie di sicurezza per Kyiv».