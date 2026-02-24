Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Calenda a Kiev: "L'Italia è vicina agli ucraini che resistono da quattro anni" – Il video

24 Febbraio 2026 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2026 "Da quattro anni gli ucraini resistono a un'aggressione brutale che colpisce civili e militari e dimostrano una forza straordinaria. Oggi sono venuto a Kiev per testimoniare che l'Italia gli è vicina e riconoscente per il lavoro che fanno per tenere Putin lontano dall'Europa" così il leader di Azione Carlo Calenda, da Kiev dove si è recato per l’anniversario dell’invasione russa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

