Calenda a Kiev: "L'Italia è vicina agli ucraini che resistono da quattro anni" – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2026 "Da quattro anni gli ucraini resistono a un'aggressione brutale che colpisce civili e militari e dimostrano una forza straordinaria. Oggi sono venuto a Kiev per testimoniare che l'Italia gli è vicina e riconoscente per il lavoro che fanno per tenere Putin lontano dall'Europa" così il leader di Azione Carlo Calenda, da Kiev dove si è recato per l’anniversario dell’invasione russa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev