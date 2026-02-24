Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Cerimonia a Piazza Maidan a Kiev con leader Ue per i 4 anni dell'inizio dell’invasione in Ucraina – Il video

24 Febbraio 2026 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2026 Si è tenuta a Kiev, in piazza Maidan, la cerimonia per commemorare le vittime della guerra in Ucraina in occasione del quarto anniversario dell'inizio del conflitto. Presenti anche, oltre a Zelensky e alla moglie, la Presidente della Commissione Ue Von Der Leyen, il Presidente del Consiglio Europeo Costa e il Presidente della Finlandia Stubb. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

