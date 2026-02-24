Epstein Files, anche l’arresto di Mandelson dura poco: fuori su cauzione

Rischia in ogni caso l'ergastolo. Si attendono ulteriori indagini

L’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Mandelson è stato rilasciato ieri sera 23 febbraio dalla custodia della polizia. Era stato arrestato a Londra con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio, in seguito alle rivelazioni sui suoi legami con Jeffrey Epstein. Mandelson, 72 anni, è stato licenziato dal più prestigioso incarico diplomatico britannico a settembre, quando la profondità della sua amicizia con il condannato per reati sessuali ha iniziato a emergere.

L’indagine

All’inizio di questo mese, la polizia ha avviato un’indagine penale su Mandelson dopo che il governo del Primo Ministro Keir Starmer ha trasmesso le comunicazioni tra l’ex ambasciatore ed Epstein. «Gli agenti hanno arrestato un uomo di 72 anni con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio», ha dichiarato la Polizia Metropolitana di Londra in una dichiarazione relativa a un’indagine su un ex ministro. Mandelson è stato filmato mentre usciva dalla sua casa nel centro di Londra lunedì pomeriggio. Era accompagnato da agenti in borghese dotati di bodycam, prima di essere portato via in auto. In un comunicato separato, successivamente, si leggeva che era stato rilasciato su cauzione, in attesa di ulteriori indagini, ed era stato visto tornare a casa.

Le email

Le email tra Mandelson ed Epstein pubblicate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a fine gennaio hanno dimostrato che i due uomini avevano un rapporto più stretto di quanto fosse noto al pubblico. E che Mandelson aveva condiviso informazioni con il finanziere all’epoca del governo Gordon Brown nel 2009. Mandelson, che questo mese si è dimesso dal Partito Laburista di Starmer e ha lasciato il suo incarico nella Camera Alta del Parlamento, aveva precedentemente affermato di rammaricarsi «molto profondamente» del suo legame con Epstein. Ma non ha commentato pubblicamente né risposto ai messaggi che chiedevano commenti sulle «ultime rivelazioni». Le abitazioni di Mandelson a Londra e nell’Inghilterra occidentale sono state perquisite dalla polizia all’inizio di questo mese.

Cosa rischia Mandelson

Una condanna per cattiva condotta in un ufficio pubblico comporta una pena massima dell’ergastolo e deve essere trattata in una Crown Court, che si occupa solo dei reati più gravi. La relazione di Mandelson con Epstein, morto in carcere in attesa di processo nel 2019 per accuse di traffico sessuale, è al centro di uno scandalo politico britannico. che ha costretto alla firma due alti funzionari governativi.