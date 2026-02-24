Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Guerra in Ucraina, Zelensky: "Fermare le esportazioni del petrolio russo è possibile" – Il video

24 Febbraio 2026 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2026 "Sono grato che siate venuti in Ucraina in questo giorno, a quattro anni dall’inizio dell’invasione su larga scala della Russia. L’Europa è rimasta al nostro fianco durante questi anni difficili, davvero difficili, e il nostro popolo si fida dell’Europa. Sa che non siamo soli. In molti modi, tutto questo è anche grazie ai vostri sforzi personali, al vostro lavoro e alla vostra amicizia, alla nostra amicizia. Grazie mille, Antonio. Grazie mille, Ursula. C’è ancora molto da fare e oggi Ursula, Antonio e io abbiamo discusso passi concreti che possono avvicinarci alla pace. E non c’è posto per la flotta ombra russa nelle acque europee, né per il petrolio e il gas russi nei mercati europei. Abbiamo discusso modifiche alla legislazione dell’UE che renderebbero possibile fermare le petroliere russe e sequestrare il petrolio che trasportano. Ed è fattibile. Abbiamo anche parlato di come garantire che il prestito da 90 miliardi funzioni per gli ucraini nel modo più rapido ed efficace possibile. E poiché la Russia continua i suoi attacchi contro le nostre infrastrutture energetiche e il nostro popolo, abbiamo discusso qui di sostegno alla difesa e al settore energetico" così il Presidente dell'Ucraina Zelensky, in un punto stampa con Antonio Costa e Ursula Von Der Leyen a Kiev. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

