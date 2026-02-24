Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
POLITICAPunti di VistaVideo

La Russa su Pucci a Sanremo: “Solidarietà al comico, mi aspetto una sorpresa da Conti” – Il video

24 Febbraio 2026 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2026 “Ho visto nei video la conferenza stampa di Carlo Conti su Sanremo e ha correttamente detto che Pucci era stato invitato senza pressioni da parte di alcuno, per sua scelta, e che ha deciso lui di non andare a seguito delle intollerabili accuse, minacce, aggressioni che gli sono state rivolte da chi lo accusava, in sostanza, di non essere di sinistra. E capisco Pucci, capisco che non abbia voluto mettere a rischio la sua serenità, ma da parte del conduttore Conti mi aspetto qualcosa di più che dire: 'Vabbè, pazienza, ha deciso lui'. Mi aspetto, magari, una sorpresa. Ci sono tanti modi per ripagare della ingiusta sofferenza e dell'ingiusto obbligo di rinuncia che ha costretto Pucci a gettare la spugna. Ci sono tanti modi per ripagarlo: sta al conduttore trovarne uno per fare comunque risultare, in qualche modo, la sua presenza riparatoria”, così il presidente del Senato Ignazio La Russa. Courtesy: Ignazio La Russa Fonte: Agenzia Vista / Alecander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo

2.

Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video

3.

Rogoredo, la virata di Salvini dopo il fermo di Cinturrino per omicidio: «Un oltraggio alla divisa». Piantedosi: «La polizia faccia giustizia»

4.

Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati

5.

Referendum sulla giustizia, sarà l’affluenza a decidere il risultato: in crescita il fronte del No – Il sondaggio di YouTrend