La Russa su Pucci a Sanremo: “Solidarietà al comico, mi aspetto una sorpresa da Conti” – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2026 “Ho visto nei video la conferenza stampa di Carlo Conti su Sanremo e ha correttamente detto che Pucci era stato invitato senza pressioni da parte di alcuno, per sua scelta, e che ha deciso lui di non andare a seguito delle intollerabili accuse, minacce, aggressioni che gli sono state rivolte da chi lo accusava, in sostanza, di non essere di sinistra. E capisco Pucci, capisco che non abbia voluto mettere a rischio la sua serenità, ma da parte del conduttore Conti mi aspetto qualcosa di più che dire: 'Vabbè, pazienza, ha deciso lui'. Mi aspetto, magari, una sorpresa. Ci sono tanti modi per ripagare della ingiusta sofferenza e dell'ingiusto obbligo di rinuncia che ha costretto Pucci a gettare la spugna. Ci sono tanti modi per ripagarlo: sta al conduttore trovarne uno per fare comunque risultare, in qualche modo, la sua presenza riparatoria”, così il presidente del Senato Ignazio La Russa. Courtesy: Ignazio La Russa Fonte: Agenzia Vista / Alecander Jakhnagiev