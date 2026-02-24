Referendum giustizia, Boccia (Pd): "Vergognoso dichiarazioni Fazzolari, Governo guida propaganda Sì" – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2026 "Stigmatizziamo con forza le dichiarazioni vergognose che il sottosegretario Fazzolari, immaginiamo a nome del governo, ha appena fatto nella giornata del quarto anniversario dell’aggressione della Russia all’Ucraina, paragonando tutti coloro che votano No a Putin. Questo dimostra che dietro la propaganda del Sì c'è il Governo" così il capogruppo al Senato del Pd Boccia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev